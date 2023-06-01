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Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей - РИА Новости, 01.06.2023
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16:13 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/preparaty-1875584704.html
Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей
Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей - РИА Новости, 01.06.2023
Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей
Россия занимает лидирующее место в доступности орфанных препаратов для детей, заявил председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:13
2023-06-01T16:13
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия занимает лидирующее место в доступности орфанных препаратов для детей, заявил председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. "Как только в мире появляется новый лекарственный препарат с доказанной эффективностью, он может быть доступен российским детям по решению экспертного совета. И с радостью можем доложить вам, что Россия занимает лидирующее место по доступности орфанных препаратов для российских детей, нигде в мире нет подобного фонда", - сообщил Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил, что уже поставляются лекарства во все уголки страны, в том числе в новые регионы России. "Там 23 ребенка", - добавил Ткаченко.
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), здоровье - общество, владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Здоровье - Общество, Владимир Путин
Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей

Протоиерей Ткаченко: Россия стала лидером в доступности орфанных препаратов для детей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия занимает лидирующее место в доступности орфанных препаратов для детей, заявил председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.
"Как только в мире появляется новый лекарственный препарат с доказанной эффективностью, он может быть доступен российским детям по решению экспертного совета. И с радостью можем доложить вам, что Россия занимает лидирующее место по доступности орфанных препаратов для российских детей, нигде в мире нет подобного фонда", - сообщил Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Также он отметил, что уже поставляются лекарства во все уголки страны, в том числе в новые регионы России. "Там 23 ребенка", - добавил Ткаченко.
Фармацевт рассматривает лекарства - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей
Вчера, 15:41
 
ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Здоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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