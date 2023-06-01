https://ria.ru/20230601/premiya-1875530374.html

Патриаршую литературную премию вручили в Москве

Патриаршую литературную премию вручили в Москве - РИА Новости, 01.06.2023

Патриаршую литературную премию вручили в Москве

Лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2023 года стали настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:09

2023-06-01T14:09

2023-06-01T14:09

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2023 года стали настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоирей Владимир Вигилянский, поэт Светлана Кекова (Саратов) и прозаик Валерий Хайрюзов (Иркутск), церемония вручения премии прошла в среду в зале Церковных соборов в храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент РИА Новости.Церемонию вручения премии открыл ее попечитель - патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Подлинная русская литература в основе своей христианская. И свидетельства тому, в том числе, и произведения лауреатов и номинантов премии. Нынешний 2023 год объявлен годом русского языка (в СНГ), а также годом педагога и наставника. Хотел бы выразить надежду на то, что вручение Патриаршей литературной премии станет таким же важным вкладом в развитие русской словесности и воспитание подрастающего поколения", - сказал патриарх.Предстоятель РПЦ отметил, что литература, в том числе, формирует мировоззрение человека и особенно мир ребенка. Писатель должен осознавать свою ответственность перед Богом и делать все, чтобы мир становился лучше и чище.Протоирей Владимир Вигилянский, получая премию, отметил, что в этом году представлен очень сильный состав номинантов."У меня смешанные чувства, потому что на премию номинированы три близких мне человека, мои друзья, получается, что я отнял у них возможность получить премию", - сказал протоиерей и поблагодарил патриарха и экспертный совет премии за высокую награду.Три лауреата получили денежную премию по 500 тысяч рублей каждый.Патриаршего знака и грамоты удостоены еще шесть номинантов: Анатолий Аврутин (Минск), Геннадий Иванов (Москва), Игорь Смолькин (Псков), Вячеслав Бондаренко (Минск), Александр Дворкин (Москва), Алексей Солоницын (Самара).Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является председателем палаты попечителей, в которую входят 30 писателей и общественных деятелей.

https://ria.ru/20230530/shkola-1875004596.html

https://ria.ru/20230519/molitva-1872793562.html

https://ria.ru/20230530/khram-1875120768.html

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, минск, псков, русская православная церковь, религия