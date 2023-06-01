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В США заговорили о предупреждении Путина по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
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02:28 01.06.2023 (обновлено: 02:31 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html
В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
В США заговорили о предупреждении Путина по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:28
2023-06-01T02:31
в мире
украина
вашингтон (штат)
мексика
владимир путин
нато
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.&quot;США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере&quot;, — отметил Гейнс.Он сравнил ситуацию на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. По его словам, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".Обозреватель также отметил, что президент Владимир Путин предупреждал Киев о том, что НАТО "лучше не пускать", иначе это приведет к проблемам. Российский лидер, по словам Гейнса, "действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность".В заключение блогер отметил, что Вашингтону следовало бы сосредоточиться на своих собственных проблемах, а не на Украине и что каждая страна должна действовать в интересах своей национальной безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, вашингтон (штат), мексика, владимир путин, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Мексика, Владимир Путин, НАТО
В США заговорили о предупреждении Путина по Украине

Американский обозреватель Гейнс: США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.
«

"США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере", — отметил Гейнс.

Он сравнил ситуацию на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. По его словам, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".
Обозреватель также отметил, что президент Владимир Путин предупреждал Киев о том, что НАТО "лучше не пускать", иначе это приведет к проблемам. Российский лидер, по словам Гейнса, "действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность".
В заключение блогер отметил, что Вашингтону следовало бы сосредоточиться на своих собственных проблемах, а не на Украине и что каждая страна должна действовать в интересах своей национальной безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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