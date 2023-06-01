https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html

В США заговорили о предупреждении Путина по Украине

В США заговорили о предупреждении Путина по Украине - РИА Новости, 01.06.2023

В США заговорили о предупреждении Путина по Украине

Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T02:28

2023-06-01T02:28

2023-06-01T02:31

в мире

украина

вашингтон (штат)

мексика

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d1dcd6f2d31e8d8fe11159474b545f3.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment."США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере", — отметил Гейнс.Он сравнил ситуацию на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. По его словам, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".Обозреватель также отметил, что президент Владимир Путин предупреждал Киев о том, что НАТО "лучше не пускать", иначе это приведет к проблемам. Российский лидер, по словам Гейнса, "действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность".В заключение блогер отметил, что Вашингтону следовало бы сосредоточиться на своих собственных проблемах, а не на Украине и что каждая страна должна действовать в интересах своей национальной безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230531/putin-1875381918.html

украина

вашингтон (штат)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вашингтон (штат), мексика, владимир путин, нато