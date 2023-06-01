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Киев потерял до 20 военных и РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Киев потерял до 20 военных и РСЗО "Град" на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
Киев потерял до 20 военных и РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:19
2023-06-01T13:19
2023-06-01T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 20 военных и РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 20 военных и РСЗО "Град" на Херсонском направлении