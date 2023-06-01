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БРИКС оценила предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 01.06.2023 (обновлено: 23:21 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/posrednichestvo-1875664916.html
БРИКС оценила предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине
БРИКС оценила предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС оценила предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине
Главы МИД стран БРИКС ценят предложения о посредничестве, направленные на мирное разрешение украинского конфликта, следует из полученного РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:49
2023-06-01T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
юар
кейптаун
россия
сергей лавров
брикс
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС ценят предложения о посредничестве, направленные на мирное разрешение украинского конфликта, следует из полученного РИА Новости совместного заявления по итогам встречи министров в ЮАР. "Они отметили, положительно оценив, предложения о посредничестве, направленные на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в заявлении. Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
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в мире, юар, кейптаун, россия, сергей лавров, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Кейптаун, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
БРИКС оценила предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине

БРИКС оценил направленные предложения о посредничестве в разрешении конфликта на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС ценят предложения о посредничестве, направленные на мирное разрешение украинского конфликта, следует из полученного РИА Новости совместного заявления по итогам встречи министров в ЮАР.
"Они отметили, положительно оценив, предложения о посредничестве, направленные на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в заявлении.
Встреча глав МИД БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
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