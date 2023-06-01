https://ria.ru/20230601/port-1875642584.html
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный - РИА Новости, 01.06.2023
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный
Москва уведомила Совместный координационный центр об ограничении регистрации судов в порт Южный из-за отказа по экспорту аммиака, заявил официальный... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:40
2023-06-01T19:40
2023-06-01T23:29
экономика
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стефан дюжаррик
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ООН, 1 июн — РИА Новости. Москва уведомила Совместный координационный центр об ограничении регистрации судов в порт Южный из-за отказа по экспорту аммиака, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака", — сказал он.По словам Дюжаррика, ООН обеспокоена замедлением исполнения черноморской зерновой сделки."Мы продолжим взаимодействие в целях полного возобновления операций и продолжения работы инициативы. Ожидаем, что (стороны. — Прим. ред.) возьмут на себя обязательства о допуске судов во все три порта без предусловий, об увеличении числа успешных инспекций в день, предсказуемой регистрации (для прохода судов. — Прим. ред.), об экспорте удобрений, включая аммиак, и возобновлении (работы. — Прим. ред.) аммиакопровода "Тольятти — Одесса", — подчеркнул представитель организации. В июле прошлого года представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов, определяющих алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривающих снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве не раз отмечали, что украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки, в отношении российской продукции сделка не работает.В средине мая МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Как пояснили в министерстве, если за два месяца не будут решены пять проблем, касающиеся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокировании транспортной логистики и страхования, а также разморозке активов российских компаний.
https://ria.ru/20230531/ammiak-1875407082.html
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html
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экономика, россия, турция, украина, стефан дюжаррик, владимир путин, россельхозбанк, оон, зерновая сделка, swift
Экономика, Россия, Турция, Украина, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка, SWIFT
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный
ООН: Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки