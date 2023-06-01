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Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875579785.html
Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле
Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле - РИА Новости, 01.06.2023
Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле
США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:53
2023-06-01T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
вильнюс
сша
украина
энтони блинкен
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."К проведению следующего саммита лидеров (НАТО) в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Осло.Следующий саммит НАТО намечен на 11-12 июля в Вильнюсе.
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в мире, вильнюс, сша, украина, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, США, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле

Госсекретарь США Блинкен: страны НАТО выделят Киеву солидный пакет помощи к саммиту в июле

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"К проведению следующего саммита лидеров (НАТО) в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Осло.
Следующий саммит НАТО намечен на 11-12 июля в Вильнюсе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВильнюсСШАУкраинаЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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