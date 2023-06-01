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Астраханские фермеры подарили бойцам спецоперации автомобиль - РИА Новости, 01.06.2023
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14:59 01.06.2023
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Астраханские фермеры подарили бойцам спецоперации автомобиль
Астраханские фермеры подарили бойцам спецоперации автомобиль - РИА Новости, 01.06.2023
Астраханские фермеры подарили бойцам спецоперации автомобиль
Фермеры Черноярского района Астраханской области подарили бойцам спецоперации автомобиль, а также передали продукты и предметы первой необходимости, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:59
2023-06-01T14:59
надежные люди
черноярский район
астраханская область
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Фермеры Черноярского района Астраханской области подарили бойцам спецоперации автомобиль, а также передали продукты и предметы первой необходимости, сообщает администрация губернатора региона. "Жители региона продолжают отправлять гуманитарную помощь на передовую. Очередную партию недавно собрали фермеры Черноярского района. Главы крестьянско-фермерских хозяйств на свои средства приобрели автомобиль УАЗ", - говорится в сообщении. Вместе с транспортом фермеры отправили посылки из дома, предметы первой необходимости и продукты. Жители Астраханской области активно помогают тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Помощь оказывают организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, неравнодушные граждане и школьники. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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черноярский район
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черноярский район, астраханская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Черноярский район, Астраханская область, Вооруженные силы РФ
Астраханские фермеры подарили бойцам спецоперации автомобиль

Астраханские фермеры подарили бойцам СВО автомобиль УАЗ и передали посылки и продукты

© Фото : портал органов власти Астраханской областиАстраханские фермеры подарили бойцам СВО автомобиль
Астраханские фермеры подарили бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Астраханские фермеры подарили бойцам СВО автомобиль
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Фермеры Черноярского района Астраханской области подарили бойцам спецоперации автомобиль, а также передали продукты и предметы первой необходимости, сообщает администрация губернатора региона.
«
"Жители региона продолжают отправлять гуманитарную помощь на передовую. Очередную партию недавно собрали фермеры Черноярского района. Главы крестьянско-фермерских хозяйств на свои средства приобрели автомобиль УАЗ", - говорится в сообщении.
Вместе с транспортом фермеры отправили посылки из дома, предметы первой необходимости и продукты.
Жители Астраханской области активно помогают тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Помощь оказывают организации и предприятия, индивидуальные предприниматели, неравнодушные граждане и школьники.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Надежные людиЧерноярский районАстраханская областьВооруженные силы РФ
 
 
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