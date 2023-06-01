https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2023
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_3f625e199dc4c7c57cea8d5c017dcd95.jpg
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям", - сказал Моравецкий. Он добавил, что "в связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу". При этом польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. Моравецкий добавил, что по этому поводу на Украину выезжают польские делегации.
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875580095.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4c7e664f63ba919bd83b84da1605cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Премьер Моравецкий заявил, что Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости.
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью
изданию Wprost.
"Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что "в связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу".
При этом польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. Моравецкий добавил, что по этому поводу на Украину выезжают польские делегации.
В Польше назвали роковую ошибку Украины