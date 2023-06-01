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Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2023
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17:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2023
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям", - сказал Моравецкий. Он добавил, что "в связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу". При этом польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. Моравецкий добавил, что по этому поводу на Украину выезжают польские делегации.
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875580095.html
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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий
Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий

Премьер Моравецкий заявил, что Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.
"Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что "в связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу".
При этом польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. Моравецкий добавил, что по этому поводу на Украину выезжают польские делегации.
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