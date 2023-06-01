https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий - РИА Новости, 01.06.2023

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил Моравецкий

Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

в мире

польша

украина

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. Польша может извлечь выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. "Более тысячи польских компаний заинтересованы в инвестировании в Украину. Напомню, Украина приняла соответствующий закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям", - сказал Моравецкий. Он добавил, что "в связи с этим, если мы сможем совместными силами восстановить Украину, то Польша может извлечь из этого большую пользу". При этом польский премьер отметил, что с украинским руководством постоянно ведутся переговоры на данную тему. Моравецкий добавил, что по этому поводу на Украину выезжают польские делегации.

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875580095.html

польша

украина

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, украина, матеуш моравецкий