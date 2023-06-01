https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html

В Калининграде дали совет Польше, переименовавшей город в Крулевец

В Калининграде дали совет Польше, переименовавшей город в Крулевец - РИА Новости, 01.06.2023

В Калининграде дали совет Польше, переименовавшей город в Крулевец

В Калининградской области высмеяли действия Польши, которая меняет дорожные знаки после переименования Калининграда в Крулевец. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:45

2023-06-01T15:45

2023-06-01T18:10

калининград

польша

россия

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КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. В Калининградской области высмеяли действия Польши, которая меняет дорожные знаки после переименования Калининграда в Крулевец."Хочется еще раз напомнить нашим соседям, что наш город имеет официальное имя — Калининград. И независимо от их фантазий он сохранит свое имя. Ставя такие дорожные знаки, они должны быть последовательными и заменить дорожные указатели на ряд других городов, например на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген и многие еще", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства региона Дмитрий Лысков.Иначе, по его словам, это выглядит примерно так же, как если бы на трассе, ведущей в Калининград, повесили указатель на Нарнию.В начале мая вступило в силу официальное решение комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики, в соответствии с которым "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец". Сегодня стало известно, что дорожные рабочие приступили к замене указателей на национальных дорогах 51 и 57.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя решение Варшавы, предложил вернуть старые немецкие названия городов, отошедших к Польше после Второй мировой войны, а саму страну — именовать Варшавским герцогством или "Царством Польским в составе России как преемницы Российской империи".Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.

https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

калининград

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, польша, россия