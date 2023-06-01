https://ria.ru/20230601/polsha-1875472933.html
Польские дорожники начали менять таблички "Калининград" на "Крулевец"
Польские дорожники начали менять таблички "Калининград" на "Крулевец" - РИА Новости, 01.06.2023
Польские дорожники начали менять таблички "Калининград" на "Крулевец"
В Польше начали менять дорожные указатели — российский Калининград на них теперь называется Крулевец, пишет gazeta.pl. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:48
2023-06-01T10:48
2023-06-01T15:09
в мире
калининград
польша
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ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. В Польше начали менять дорожные указатели — российский Калининград на них теперь называется Крулевец, пишет gazeta.pl."В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички укажут маршрут в Крулевец вместо Калининграда", — говорится в публикации.По информации издания, знаки меняют на национальных дорогах 51 и 57. Всего предстоит установить 26 новых табличек. Официальное решение комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики, в соответствии с которым "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец", вступило в силу 9 мая. Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стороны, напомнил об исторических немецких названиях городов на территории современной Польши, а саму страну предложил именовать Варшавским герцогством или "Царством Польским в составе России как преемницы Российской империи". Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
https://ria.ru/20230502/otnosheniya-1869166998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, калининград, польша, россия
В мире, Калининград, Польша, Россия
Польские дорожники начали менять таблички "Калининград" на "Крулевец"
Gazeta.pl: таблички "Калининград" на польско-российской границе меняют на "Крулевец"
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости.
В Польше начали менять дорожные указатели — российский Калининград на них теперь называется Крулевец, пишет gazeta.pl
.
«
"В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички укажут маршрут в Крулевец вместо Калининграда", — говорится в публикации.
По информации издания, знаки меняют на национальных дорогах 51 и 57. Всего предстоит установить 26 новых табличек.
Официальное решение комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики, в соответствии с которым "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец", вступило в силу 9 мая. Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс.
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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стороны, напомнил об исторических немецких названиях городов на территории современной Польши, а саму страну предложил именовать Варшавским герцогством или "Царством Польским в составе России как преемницы Российской империи".
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций, город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.
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