https://ria.ru/20230601/pogoda-1875452543.html
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, дождей не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T08:05
2023-06-01T08:05
2023-06-01T08:05
общество
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599039_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_f8b25ee22718b90fb9ab247aff7b4a2e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, дождей не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в первый день лета инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать теплому и сухому сектору циклона, благодаря этому москвичей и жителей Подмосковья ждет потепление до положенной в начале лета климатической нормы. "В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса", - сказал Тишковец. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. "Июнь в столичном регионе, как и ожидалось, стартовал холодной ночью. В Москве (ВДНХ) минимальная температура составила плюс 6 градусов, в Новой Москве температура понижалась до плюс 2,4 градуса. На территории Подмосковья самой холодной точкой стало село Мелихово - там воздух остыл до плюс 2,3 градуса, а теплее всего - плюс 7,7 градуса - было в Долгопрудном", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599039_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_f41ebe2508687d1aad00717d7c3592b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Синоптик Тишковец: в Москве в первый день лета ожидается без осадков и до плюс 23 градусов