https://ria.ru/20230601/pogoda-1875452543.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, дождей не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:05

2023-06-01T08:05

2023-06-01T08:05

общество

москва

московская область (подмосковье)

новая москва

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599039_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_f8b25ee22718b90fb9ab247aff7b4a2e.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в четверг, дождей не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в первый день лета инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать теплому и сухому сектору циклона, благодаря этому москвичей и жителей Подмосковья ждет потепление до положенной в начале лета климатической нормы. "В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24 градуса", - сказал Тишковец. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. "Июнь в столичном регионе, как и ожидалось, стартовал холодной ночью. В Москве (ВДНХ) минимальная температура составила плюс 6 градусов, в Новой Москве температура понижалась до плюс 2,4 градуса. На территории Подмосковья самой холодной точкой стало село Мелихово - там воздух остыл до плюс 2,3 градуса, а теплее всего - плюс 7,7 градуса - было в Долгопрудном", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

москва

московская область (подмосковье)

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, евгений тишковец, центр "фобос"