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Блинкен заявил, что НАТО собирается усилить поддержку Украины - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 01.06.2023 (обновлено: 15:54 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/podderzhka-1875576301.html
Блинкен заявил, что НАТО собирается усилить поддержку Украины
Блинкен заявил, что НАТО собирается усилить поддержку Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Блинкен заявил, что НАТО собирается усилить поддержку Украины
НАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:46
2023-06-01T15:54
специальная военная операция на украине
киев
нато
энтони блинкен
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. НАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Осло.При этом, по словам госсекретаря, страны альянса намерены помочь Украине усилить ее "среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны", чтобы та могла "защититься от будущей агрессии" после окончания текущего конфликта.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875524444.html
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киев, нато, энтони блинкен, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, НАТО, Энтони Блинкен, Украина, США
Блинкен заявил, что НАТО собирается усилить поддержку Украины

Блинкен: НАТО собирается увеличить помощь Украине, что обеспечить успех в контрнаступлении

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. НАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Осло.
При этом, по словам госсекретаря, страны альянса намерены помочь Украине усилить ее "среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны", чтобы та могла "защититься от будущей агрессии" после окончания текущего конфликта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Вчера, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевНАТОЭнтони БлинкенУкраинаСША
 
 
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