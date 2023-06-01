https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине

Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине - РИА Новости, 01.06.2023

Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине

Нежелание Соединенных Штатов признать поражение ВСУ может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:39

2023-06-01T15:39

2023-06-01T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать поражение ВСУ может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все может закончиться у границ с Румынией и Польшей. <…> Мои поздравления: это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские войска у своей границы, и этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем говорят. Из-за них мы оказались в таком сложном положении", — пояснил военный.По его словам, Белый дом намерен продолжать затягивать конфликт. Тем не менее это только развязывает руки Владимиру Путину и позволит России добиться полной денацификации соседней республики."Нам постоянно говорят, что мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока русские не сдадутся. Что ж, этого не произойдет", — отметил Макгрегор.С большей вероятностью, стоит ожидать новых территориальных потерь со стороны киевского режима. Так, в результате действий руководства США Украина может потерять Харьков и Одессу, подытожил полковник.

https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html

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в мире, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон