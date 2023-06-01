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Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 01.06.2023 (обновлено: 16:27 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине - РИА Новости, 01.06.2023
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине
Нежелание Соединенных Штатов признать поражение ВСУ может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:39
2023-06-01T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать поражение ВСУ может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Все может закончиться у границ с Румынией и Польшей. &lt;…&gt; Мои поздравления: это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские войска у своей границы, и этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем говорят. Из-за них мы оказались в таком сложном положении&quot;, — пояснил военный.По его словам, Белый дом намерен продолжать затягивать конфликт. Тем не менее это только развязывает руки Владимиру Путину и позволит России добиться полной денацификации соседней республики."Нам постоянно говорят, что мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока русские не сдадутся. Что ж, этого не произойдет", — отметил Макгрегор.С большей вероятностью, стоит ожидать новых территориальных потерь со стороны киевского режима. Так, в результате действий руководства США Украина может потерять Харьков и Одессу, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230601/preduprezhdenie-1875440797.html
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в мире, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине закончится у границ Польши и Румынии

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать поражение ВСУ может привести к полному исчезновению Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Все может закончиться у границ с Румынией и Польшей. <…> Мои поздравления: это именно то, о чем так мечтала Европа. Они хотят увидеть российские войска у своей границы, и этот замечательный подарок сделали наш президент Джо Байден, Линдси Грэм и другие дураки, которые не понимают, о чем говорят. Из-за них мы оказались в таком сложном положении", — пояснил военный.

По его словам, Белый дом намерен продолжать затягивать конфликт. Тем не менее это только развязывает руки Владимиру Путину и позволит России добиться полной денацификации соседней республики.
"Нам постоянно говорят, что мы должны поддерживать Украину до тех пор, пока русские не сдадутся. Что ж, этого не произойдет", — отметил Макгрегор.
С большей вероятностью, стоит ожидать новых территориальных потерь со стороны киевского режима. Так, в результате действий руководства США Украина может потерять Харьков и Одессу, подытожил полковник.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
Вчера, 02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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