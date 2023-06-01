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Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pobeda-1875499071.html
Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу
Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу - РИА Новости, 01.06.2023
Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу
Победа России в ситуации вокруг Украины не угрожает Западу никак, интересы ни Евросоюза, ни США и НАТО мы никоим образом не ограничиваем, считает философ... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:21
2023-06-01T12:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
александр дугин
сша
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России в ситуации вокруг Украины не угрожает Западу никак, интересы ни Евросоюза, ни США и НАТО мы никоим образом не ограничиваем, считает философ Александр Дугин. "Следуя своим суверенным курсом, обеспечив параметры своей суверенной цивилизации, мы могли бы стать для Запада прекрасным партнером для диалога. Сейчас Запад делает из нас врагов... И мы сейчас вынуждены отвечать ему тем же", - сказал Дугин в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Философ также отметил, что, в принципе, "победа России Западу не угрожает вообще никак". По его словам, интересы ни Евросоюза, ни НАТО, ни США мы никак никоим образом не ограничиваем. Дугин также отметил, что Украина - как народ, как территория, конечно, останется всегда. Речь идет о существовании самостоятельного, суверенного национального государства Украина. "Его быть не должно", - полагает он. "Как только мы объявили, что мы говорим о денацификации, демилитаризации, невозможно достичь этих целей при сохранении Украины, как суверенного государства, пояснил он. По словам эксперта, сегодня Украина может денацифицироваться, а завтра - нацифицироваться. Они приходят к гипермилитаризации и гипернацизму, подчеркнул он. По мнению Дугина, украинские власти "сами себе подписали смертный приговор, как национальному государству". "Это не значит, что мы хоть каким-то образом говорим о народе Украины, территории Украины. Народ, территория Украины в составе Великой Евразийской империи - все это будет процветать, и братские отношения мы восстановим", - считает он. По его словам, это будет наша победа, "но не над Западом, а победа над теми трудностями, которые мы преодолеваем после распада Советского Союза".
https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html
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украина, россия, нато, александр дугин, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Александр Дугин, США
Дугин считает, что победа России в украинском конфликте не угрожает Западу

Философ Дугин считает, что победа России в украинском конфликте никак не угрожает Западу

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России в ситуации вокруг Украины не угрожает Западу никак, интересы ни Евросоюза, ни США и НАТО мы никоим образом не ограничиваем, считает философ Александр Дугин.
"Следуя своим суверенным курсом, обеспечив параметры своей суверенной цивилизации, мы могли бы стать для Запада прекрасным партнером для диалога. Сейчас Запад делает из нас врагов... И мы сейчас вынуждены отвечать ему тем же", - сказал Дугин в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием "Украина.ру" на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
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Философ также отметил, что, в принципе, "победа России Западу не угрожает вообще никак". По его словам, интересы ни Евросоюза, ни НАТО, ни США мы никак никоим образом не ограничиваем.
Дугин также отметил, что Украина - как народ, как территория, конечно, останется всегда. Речь идет о существовании самостоятельного, суверенного национального государства Украина. "Его быть не должно", - полагает он.
"Как только мы объявили, что мы говорим о денацификации, демилитаризации, невозможно достичь этих целей при сохранении Украины, как суверенного государства, пояснил он.
По словам эксперта, сегодня Украина может денацифицироваться, а завтра - нацифицироваться. Они приходят к гипермилитаризации и гипернацизму, подчеркнул он.
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По мнению Дугина, украинские власти "сами себе подписали смертный приговор, как национальному государству".
"Это не значит, что мы хоть каким-то образом говорим о народе Украины, территории Украины. Народ, территория Украины в составе Великой Евразийской империи - все это будет процветать, и братские отношения мы восстановим", - считает он.
По его словам, это будет наша победа, "но не над Западом, а победа над теми трудностями, которые мы преодолеваем после распада Советского Союза".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОАлександр ДугинСША
 
 
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