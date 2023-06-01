https://ria.ru/20230601/po-1875516812.html
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО - РИА Новости, 01.06.2023
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:17
2023-06-01T13:17
2023-06-01T13:17
правительство рф
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения, средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков, заявил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", - сказал Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Правительство РФ, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
Правительство изучит идею отчислений для организаций за использование зарубежного ПО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения, средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков, заявил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", - сказал Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России".
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