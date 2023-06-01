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Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО - РИА Новости, 01.06.2023
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13:17 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/po-1875516812.html
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО - РИА Новости, 01.06.2023
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:17
2023-06-01T13:17
правительство рф
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения, средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков, заявил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", - сказал Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России".
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правительство рф, экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Правительство РФ, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО

Правительство изучит идею отчислений для организаций за использование зарубежного ПО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Правительство России рассматривает идею обязательных отчислений для организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента перехода на отечественные решения, средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков, заявил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до момента перехода на отечественные решения. Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских IT-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования", - сказал Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России".
Сервер - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Минцифры рассказали о российских решениях для телеком-отрасли
31 мая, 15:46
 
Правительство РФЭкономикаРоссияМихаил МишустинТехнологии
 
 
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