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У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол - РИА Новости, 01.06.2023
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18:07 01.06.2023 (обновлено: 18:12 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/planshet-1875624024.html
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол - РИА Новости, 01.06.2023
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заинтересовался российской разработкой -... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:07
2023-06-01T18:12
экономика
россия
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заинтересовался российской разработкой - планшетным компьютером и попросил передать ему его образец, когда он полностью - внутри и снаружи - станет российским. Планшет Kvadrа_T был продемонстрировал главе правительства на стенде компании Yadro (ООО "КНС групп"). Мишустин подержал планшет в руках, заметив, что по сравнению с зарубежными аналогами он "чуть тяжелее, но лиха беда начала". В ответ производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики девайса, с размаху кинув его об пол. Планшет получил название Kvadrа_T - "Квадрат Малевича". Как рассказали Мишустину руководители компании, со следующего года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, "все остальное в нем уже российское". Мишустин попросил ему показать готовый экземпляр. Глава правительства также получил от руководства ГК Yadro приглашение посетить их предприятие в особой экономической зоне "Дубна", где в октябре планируется открытие завода полного цикла по производству оборудования для вычисления и обработки данных. Мишустин приглашение принял. Кроме того, премьер РФ побывал на стенде ООО "Икспланет.ру", где ему представили отечественные разработки цифровых алгоритмов для управления цепочками поставок. В проекте участвует "Почта России", которая ставит целью сначала использовать эти разработки для повышения эффективности собственной работы, а затем распространить применение этой цифровой платформы для вывода других бизнесов на рынок. Мишустин такой план действий "Почты России" поддержал, отметив, что внедрение этой цифровой платформы позволит занять компании "свое уникальное место" в отечественной бизнес-среде. Также главе правительства РФ показали ряд разработок белорусских коллег. Особо Мишустина заинтересовал разработанный белорусами механизм для посадки в автомобиль людей с ограниченными возможностями по здоровью, в том числе водителей-инвалидов. Мишустин предложил показать эту разработку в начале июня в Сочи, где пройдет серия мероприятий в рамках Евразийского экономического союза. Он также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко совместно с зампредом правительства Татьяной Голиковой отработать механизм предоставления таких устройств через Фонд социального страхования, учитывая, что они позволят значительно повысить вовлечение в экономику людей с ограниченными возможностями. Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок. На презентации механизма присутствовал посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
https://ria.ru/20230531/planshet-1875236080.html
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Планшетом об пол, или Как Чернышенко протестировал российскую технику
Вице-премьер Чернышенко швырнул на пол российский планшет, чтобы продемонстрировать его прочность премьеру Мишустину.
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экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Технологии
У Мишустина на конференции ЦИПР отобрали планшет и швырнули его об пол

Чернышенко на конференции ЦИПР отобрал у Мишустина планшет Kvadrа_T и швырнул его об пол

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заинтересовался российской разработкой - планшетным компьютером и попросил передать ему его образец, когда он полностью - внутри и снаружи - станет российским.
Планшет Kvadrа_T был продемонстрировал главе правительства на стенде компании Yadro (ООО "КНС групп").
Планшет российского производства Kvadra_T от компании Yadro
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Мишустин подержал планшет в руках, заметив, что по сравнению с зарубежными аналогами он "чуть тяжелее, но лиха беда начала". В ответ производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики девайса, с размаху кинув его об пол.
Планшет получил название Kvadrа_T - "Квадрат Малевича".
Как рассказали Мишустину руководители компании, со следующего года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, "все остальное в нем уже российское".
Мишустин попросил ему показать готовый экземпляр.
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Глава правительства также получил от руководства ГК Yadro приглашение посетить их предприятие в особой экономической зоне "Дубна", где в октябре планируется открытие завода полного цикла по производству оборудования для вычисления и обработки данных. Мишустин приглашение принял.
Кроме того, премьер РФ побывал на стенде ООО "Икспланет.ру", где ему представили отечественные разработки цифровых алгоритмов для управления цепочками поставок. В проекте участвует "Почта России", которая ставит целью сначала использовать эти разработки для повышения эффективности собственной работы, а затем распространить применение этой цифровой платформы для вывода других бизнесов на рынок.
Мишустин такой план действий "Почты России" поддержал, отметив, что внедрение этой цифровой платформы позволит занять компании "свое уникальное место" в отечественной бизнес-среде.
Также главе правительства РФ показали ряд разработок белорусских коллег. Особо Мишустина заинтересовал разработанный белорусами механизм для посадки в автомобиль людей с ограниченными возможностями по здоровью, в том числе водителей-инвалидов.
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Мишустин предложил показать эту разработку в начале июня в Сочи, где пройдет серия мероприятий в рамках Евразийского экономического союза. Он также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко совместно с зампредом правительства Татьяной Голиковой отработать механизм предоставления таких устройств через Фонд социального страхования, учитывая, что они позволят значительно повысить вовлечение в экономику людей с ограниченными возможностями.
Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок.
На презентации механизма присутствовал посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
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