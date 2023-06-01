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На Пхукете рассказали, сколько российских туристов посетили остров - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
17:07 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pkhuket-1875603532.html
На Пхукете рассказали, сколько российских туристов посетили остров
На Пхукете рассказали, сколько российских туристов посетили остров - РИА Новости, 01.06.2023
На Пхукете рассказали, сколько российских туристов посетили остров
Поток туристов на таиландский Пхукет практически вышел на доковидный уровень по количеству прибывающих на остров россиян, сообщил РИА Новости генеральный консул РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:07
2023-06-01T17:07
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
россия
владимир соснов
что посмотреть
отдых на море
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БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Поток туристов на таиландский Пхукет практически вышел на доковидный уровень по количеству прибывающих на остров россиян, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов. "До пандемии, в 2018 и 2019 годах, в Таиланд приезжали более полутора миллионов россиян, из них около 800 тысяч – на Пхукет", – напомнил генконсул. "А в этом году за первые пять месяцев, то есть, меньше чем за полгода, на Пхукет уже прибыло более 400 тысяч россиян", – сказал Соснов, пояснив, что об этом говорит статистика прибытий в международный аэропорт Пхукета, которую ведет иммиграционная полиция Таиланда. Генконсул рассказал, что в январе, феврале и марте на популярный у россиян курортный остров приезжало до 100 тысяч туристов из РФ в месяц, и еще более 100 тысяч прибыли в апреле и мае. "Так что, исходя из иммиграционной статистики, можно сказать, что российский туризм на Пхукет уже, практически, вышел на доковидный уровень", – сказал Соснов. Таиландское управление по туризму (ТАТ) заявило в конце мая, что по расчетам его специалистов вся индустрия туризма страны в 2023 году принесет Таиланду доход в размере трех триллионов таиландских бат (86,5 миллиарда долларов), выйдя, таким образом, на уровень доковидного 2019 года.
https://ria.ru/20230527/rossiyanin-1874533081.html
пхукет (остров)
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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия, владимир соснов, что посмотреть , отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Россия, Владимир Соснов, что посмотреть , Отдых на море, куда можно лететь
На Пхукете рассказали, сколько российских туристов посетили остров

Генконсул Соснов: российский туризм на Пхукете вышел почти на доковидный уровень

© iStock.com / FilippoBacciДевушка на Пхукете, Таиланд
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / FilippoBacci
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Поток туристов на таиландский Пхукет практически вышел на доковидный уровень по количеству прибывающих на остров россиян, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
"До пандемии, в 2018 и 2019 годах, в Таиланд приезжали более полутора миллионов россиян, из них около 800 тысяч – на Пхукет", – напомнил генконсул.
"А в этом году за первые пять месяцев, то есть, меньше чем за полгода, на Пхукет уже прибыло более 400 тысяч россиян", – сказал Соснов, пояснив, что об этом говорит статистика прибытий в международный аэропорт Пхукета, которую ведет иммиграционная полиция Таиланда.
Генконсул рассказал, что в январе, феврале и марте на популярный у россиян курортный остров приезжало до 100 тысяч туристов из РФ в месяц, и еще более 100 тысяч прибыли в апреле и мае.
"Так что, исходя из иммиграционной статистики, можно сказать, что российский туризм на Пхукет уже, практически, вышел на доковидный уровень", – сказал Соснов.
Таиландское управление по туризму (ТАТ) заявило в конце мая, что по расчетам его специалистов вся индустрия туризма страны в 2023 году принесет Таиланду доход в размере трех триллионов таиландских бат (86,5 миллиарда долларов), выйдя, таким образом, на уровень доковидного 2019 года.
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ТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)ТаиландРоссияВладимир Сосновчто посмотретьОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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