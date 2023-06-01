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Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон сделали общее заявление о готовности разработать рамочные условия для начала подготовки украинских... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:02
2023-06-01T23:02
2023-06-01T23:02
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
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франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон сделали общее заявление о готовности разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, дали распоряжения министрам обороны подготовить предложения по совместной программе. "В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердили нашу договоренность, достигнутую во время двусторонней встречи в Париже, по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов", - написал Зеленский в Telegram-канале. Такое решение было достигнуто в Кишиневе на полях второго саммита Европейского политического сообщества. Из общего заявления следует, что с учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами Зеленский и Макрон поручили украинскому и французскому министрам обороны совместно разработать официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов, которое будет принято на следующей встрече в формате "Рамштайн" странами-участниками инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html
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украина, владимир зеленский, россия, франция, эммануэль макрон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, В мире
Зеленский и Макрон договорились о создании программы подготовки пилотов ВСУ
Зеленский и Макрон поручили министрам обороны разработать программу подготовки пилотов ВСУ