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Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным - РИА Новости, 01.06.2023
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22:11 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/peregovory-1875661301.html
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным - РИА Новости, 01.06.2023
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:11
2023-06-01T22:11
в мире
франция
украина
кишинев
эммануэль макрон
владимир путин
запорожская аэс
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного разговора". Макрон напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с Путиным. "Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания – я не исключаю (новых переговоров). Сегодня нет тем для полезного разговора", - сказал Макрон на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, которая транслировалась в официальном аккаунте мероприятия в YouTube. Он отметил, что если появятся вопросы, касающиеся гражданской атомной энергетики и безопасности на Запорожский АЭС, или "будут продвижения в ряде вопросов" и диалог "будет оправдан", он сделает это "без всяких колебаний". "Франция не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль, чтобы расширить нашу базу поддержки Украины", - добавил Макрон.
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в мире, франция, украина, кишинев, эммануэль макрон, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Франция, Украина, Кишинев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным

Макрон заявил, что не исключает переговоров с Путиным, но им пока не о чем разговаривать

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного разговора".
Макрон напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с Путиным.
"Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания – я не исключаю (новых переговоров). Сегодня нет тем для полезного разговора", - сказал Макрон на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, которая транслировалась в официальном аккаунте мероприятия в YouTube.
Он отметил, что если появятся вопросы, касающиеся гражданской атомной энергетики и безопасности на Запорожский АЭС, или "будут продвижения в ряде вопросов" и диалог "будет оправдан", он сделает это "без всяких колебаний".
"Франция не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль, чтобы расширить нашу базу поддержки Украины", - добавил Макрон.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Во Франции пришли в ярость из-за "выходки" Макрона по Украине
22 мая, 22:49
 
В миреФранцияУкраинаКишиневЭммануэль МакронВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
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