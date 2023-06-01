https://ria.ru/20230601/peregovory-1875661301.html
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным - РИА Новости, 01.06.2023
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:11
2023-06-01T22:11
2023-06-01T22:11
в мире
франция
украина
кишинев
эммануэль макрон
владимир путин
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного разговора". Макрон напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с Путиным. "Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания – я не исключаю (новых переговоров). Сегодня нет тем для полезного разговора", - сказал Макрон на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, которая транслировалась в официальном аккаунте мероприятия в YouTube. Он отметил, что если появятся вопросы, касающиеся гражданской атомной энергетики и безопасности на Запорожский АЭС, или "будут продвижения в ряде вопросов" и диалог "будет оправдан", он сделает это "без всяких колебаний". "Франция не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль, чтобы расширить нашу базу поддержки Украины", - добавил Макрон.
https://ria.ru/20230522/makron-1873513589.html
франция
украина
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, кишинев, эммануэль макрон, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Франция, Украина, Кишинев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным
Макрон заявил, что не исключает переговоров с Путиным, но им пока не о чем разговаривать