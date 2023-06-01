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Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным

Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным - РИА Новости, 01.06.2023

Макрон заявил, что ему пока не о чем разговаривать с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:11

2023-06-01T22:11

2023-06-01T22:11

в мире

франция

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эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает новых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, но пока "нет тем для полезного разговора". Макрон напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с Путиным. "Франция всегда была доступна для диалога со всеми. Если представится случай и в зависимости от их содержания – я не исключаю (новых переговоров). Сегодня нет тем для полезного разговора", - сказал Макрон на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, которая транслировалась в официальном аккаунте мероприятия в YouTube. Он отметил, что если появятся вопросы, касающиеся гражданской атомной энергетики и безопасности на Запорожский АЭС, или "будут продвижения в ряде вопросов" и диалог "будет оправдан", он сделает это "без всяких колебаний". "Франция не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль, чтобы расширить нашу базу поддержки Украины", - добавил Макрон.

https://ria.ru/20230522/makron-1873513589.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, кишинев, эммануэль макрон, владимир путин, запорожская аэс