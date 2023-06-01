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Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.06.2023
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12:07 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/peregovory-1875494309.html
Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского
Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя в интервью итальянской газете la Stampa ситуацию на Украине, заявил, что для достижения мира президент РФ Владимир РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:07
2023-06-01T12:07
в мире
украина
москва
россия
сербия
владимир зеленский
александр вучич
владимир путин
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя в интервью итальянской газете la Stampa ситуацию на Украине, заявил, что для достижения мира президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский "должны найти общий знаменатель", добавив, что хотел бы как можно скорее увидеть их "за одним столом". "Они оба должны найти общий знаменатель. И Запад тоже вместе с украинцами. Уступки нужны с обеих сторон. В противном случае у нас будут другие конфликты. Как можно скорее, так будет лучше для человечества, для всего мира. Я знаю, что это непопулярно, потому что есть какой-то запрет на мир, но пришло время вложить огромные политические усилия для достижения какого-либо перемирия. Однако не с односторонними условиями", - сказал сербский лидер. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html
https://ria.ru/20230601/vuchich-1875490553.html
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в мире, украина, москва, россия, сербия, владимир зеленский, александр вучич, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Россия, Сербия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского

Вучич заявил, что хотел бы как можно скорее увидеть Путина и Зеленского за одним столом

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя в интервью итальянской газете la Stampa ситуацию на Украине, заявил, что для достижения мира президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский "должны найти общий знаменатель", добавив, что хотел бы как можно скорее увидеть их "за одним столом".
"Они оба должны найти общий знаменатель. И Запад тоже вместе с украинцами. Уступки нужны с обеих сторон. В противном случае у нас будут другие конфликты. Как можно скорее, так будет лучше для человечества, для всего мира. Я знаю, что это непопулярно, потому что есть какой-то запрет на мир, но пришло время вложить огромные политические усилия для достижения какого-либо перемирия. Однако не с односторонними условиями", - сказал сербский лидер.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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