https://ria.ru/20230601/peregovory-1875494309.html

Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского

Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.06.2023

Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя в интервью итальянской газете la Stampa ситуацию на Украине, заявил, что для достижения мира президент РФ Владимир РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:07

2023-06-01T12:07

2023-06-01T12:07

в мире

украина

москва

россия

сербия

владимир зеленский

александр вучич

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя в интервью итальянской газете la Stampa ситуацию на Украине, заявил, что для достижения мира президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский "должны найти общий знаменатель", добавив, что хотел бы как можно скорее увидеть их "за одним столом". "Они оба должны найти общий знаменатель. И Запад тоже вместе с украинцами. Уступки нужны с обеих сторон. В противном случае у нас будут другие конфликты. Как можно скорее, так будет лучше для человечества, для всего мира. Я знаю, что это непопулярно, потому что есть какой-то запрет на мир, но пришло время вложить огромные политические усилия для достижения какого-либо перемирия. Однако не с односторонними условиями", - сказал сербский лидер. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html

https://ria.ru/20230601/vuchich-1875490553.html

украина

москва

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, москва, россия, сербия, владимир зеленский, александр вучич, владимир путин