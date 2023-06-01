https://ria.ru/20230601/pediatr-1875448964.html

Педиатр предупредил о вреде растительного молока для детей

Педиатр предупредил о вреде растительного молока для детей - РИА Новости, 01.06.2023

Педиатр предупредил о вреде растительного молока для детей

Необоснованный перевод ребенка на альтернативное молоко может нанести серьезный вред его здоровью, также не рекомендуется давать такое молоко детям до трех лет, РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T06:11

2023-06-01T06:11

2023-06-01T06:35

общество

москва

исмаил османов

антонина стародубова

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Необоснованный перевод ребенка на альтернативное молоко может нанести серьезный вред его здоровью, также не рекомендуется давать такое молоко детям до трех лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов. Всемирный День молока и Международный День защиты детей празднуется 1 июня. "Растительные разновидности молока безусловно обладают некоторой пользой для сформированного организма взрослого человека. Но необоснованный перевод ребенка на питание растительными напитками может нанести серьезный вред здоровью, привести к белковой недостаточности, дефициту кальция, необходимого для развития костей и мышц, кроветворной системы, поскольку в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы этого элемента, легко усваиваемого организмом", - рассказал Османов. Главный педиатр Москвы также отметил, что некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного коровьего или козьего, поэтому способны нарушать пищеварение. Кроме того, в растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны. "Но главное - производители часто добавляют в такие напитки сахар, способный привести к нарушению углеводного обмена, на вред которого указывают все без исключения эксперты", - пояснил Османов. Также педиатр настоятельно не рекомендовал, давать растительное молоко детям до трех лет. В более старшем возрасте также не стоит полностью исключать продукты и напитки на основе коровьего или козьего молока. "Особенно опасно переводить на растительные имитации молока грудничков. Уже через несколько недель малыш начинает худеть, отставать в росте, у него развивается анемия, появляются признаки дефицита кальция и натрия, могут даже возникнуть судороги. В анализах крови у таких детей выявляются низкие уровни белка и витамина D. При длительной подобной диете изменения могут стать необратимыми", - рассказал Османов. В свою очередь главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова пояснила, что растительное и коровье молоко относятся к совершенно разным группам пищевых продуктов с точки зрения химического состава и пищевой ценности, соответственно они не являются равноценными и молоко растительного происхождения не может полностью заменить молоко животного происхождения в ежедневном рационе. "Умеренное потребление молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности не только не способствует развитию избыточной массы тела, но и является важным фактором в профилактике полигиповитаминозов и остеопороза. Таким образом, исключать молочные и кисломолочные продукты из рациона питания без медицинских показаний, к которым, например, относится аллергия к белкам коровьего молока, не рекомендуется", - сказала Стародубова.

https://ria.ru/20230601/deti-1875013556.html

https://ria.ru/20221215/konfety-1838758704.html

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общество, москва, исмаил османов, антонина стародубова, здоровье - общество