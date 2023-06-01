https://ria.ru/20230601/panfilov-1875473908.html

Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации - РИА Новости, 01.06.2023

Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:52

2023-06-01T10:52

2023-06-01T14:41

глеб панфилов

культура

инна чурикова

ленфильм

ленком

марк варшавер

ссср

театр наций

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию на следующей неделе."Состояние тяжелое", — рассказали в медучреждении.Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии.Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230528/panfilov-1874645040.html

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

глеб панфилов, культура, инна чурикова, ленфильм, ленком, марк варшавер, ссср, театр наций, новости культуры