https://ria.ru/20230601/panfilov-1875473908.html
Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации - РИА Новости, 01.06.2023
Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:52
2023-06-01T10:52
2023-06-01T14:41
глеб панфилов
культура
инна чурикова
ленфильм
ленком
марк варшавер
ссср
театр наций
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию на следующей неделе."Состояние тяжелое", — рассказали в медучреждении.Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии.Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230528/panfilov-1874645040.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб панфилов, культура, инна чурикова, ленфильм, ленком, марк варшавер, ссср, театр наций, новости культуры
Глеб Панфилов, Культура, Инна Чурикова, Ленфильм, Ленком, Марк Варшавер, СССР, Театр наций, Культура, Новости культуры
Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского