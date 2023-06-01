https://ria.ru/20230601/pamfilova-1875435372.html

Памфилова выступила против участия в выборах БДИПЧ ОБСЕ

Памфилова выступила против участия в выборах БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 01.06.2023

Памфилова выступила против участия в выборах БДИПЧ ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет также работать на снос и дискредитацию выборов в России, это "зависимая организация от... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:53

2023-06-01T00:53

2023-06-01T08:48

политика

россия

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

элла памфилова

нато

цик рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет также работать на снос и дискредитацию выборов в России, это "зависимая организация от коалиции западных стран", и нет никакого смысла России играть в поддавки и соблюдать лукавый ритуал приглашения ее на выборы, заявила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Сейчас БДИПЧ ОБСЕ так же, как и многие международные организации, себя полностью разоблачили... И они в этом участвуют, в той же войне, только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает. То есть ей не нужны никакие объективные данные - БДИПЧ ОБСЕ будет также работать на снос, дискредитацию выборов в нашей стране. И мы это понимаем", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, будет ли Россия приглашать международных наблюдателей на выборы.Она отметила, что сейчас все понимают, что БДИПЧ ОБСЕ – такая же "зависимая организация от коалиции западных стран, которые объявили Россию врагом и практически воюют против России". По словам главы ЦИК РФ, ранее были "определенные иллюзии" насчет этой организации, Россия платила большие взносы и долго "пробивала стандарты международного наблюдения". Однако сейчас, как отметила она, "все эти лживые фасады рухнули, и они уже не имеют никакого смысла и значения"."Нам не нужны эти ритуалы. Поскольку, допустим, приедут честные и профессиональные специалисты-наблюдатели из разных стран. Но даже если они честно и адекватно напишут свои отчеты о том, как выборы прошли на самом деле, все равно есть заранее подготовленный эрзац отчета, в котором четко, под диктовку англосаксов подписан нам политический приговор, который нивелирует все эти честные, профессиональные и положительные отзывы. То есть нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил", - подчеркнула Памфилова.При этом России надо сосредоточиться на основном - на том, чтобы народ принимал выборы и доверял им, поскольку именно для людей и избирателей проводятся выборы, отметила глава ЦИК РФ."И для нас именно наш гражданин, наш избиратель - это главный судья, главный экзаменатор. И вот у него не должно быть никаких сомнений в чистоте, честности и достоверности результатов выборов. Именно на это направлены все наши усилия. Мы заинтересованы в том, чтобы общество контролировало и наблюдало в полной мере этот процесс. И для этого мы сделаем все, что необходимо", - заключила она.

https://ria.ru/20230424/vmeshatelstvo-1867320342.html

https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html

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"Будут работать на дискредитацию" – Памфилова об отсутствии необходимости приглашать наблюдателей от ОБСЕ на выборы России нет смысла "соблюдать ритуал" приглашения наблюдателей от ОБСЕ на выборы - организация зависима от Запада и себя дискредитировала, заявила РИА Новости Памфилова 2023-06-01T00:53 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, элла памфилова, нато, цик рф