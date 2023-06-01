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Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал - РИА Новости, 01.06.2023
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23:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал - РИА Новости, 01.06.2023
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на падение своего преемника Джо Байдена на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:16
2023-06-01T23:16
в мире
сша
колорадо
айова
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на падение своего преемника Джо Байдена на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, выразив надежду, что действующий глава государства не пострадал. В ходе церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. "Он и правда упал? Упал на какой сцене? Он действительно упал?" - уточнил Трамп во время выступления в штате Айова, когда одна из участниц мероприятия огласила эту новость, обращаясь к экс-президенту. Вслед за этим бывший хозяин Белого дома сморщился, неодобрительно покачав головой. После небольшой паузы политик добавил: "Что ж, надеюсь, он не пострадал. Все это - безумие, знаете ли... В таких случаях нужно соблюдать осторожность. Даже если вам приходится спускаться на цыпочках". Как сообщалось ранее, незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой преклонный возраст, назвав себя "300-летним человеком".
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в мире, сша, колорадо, айова, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Колорадо, Айова, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал

Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии академии ВВС США Байден не пострадал

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на падение своего преемника Джо Байдена на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, выразив надежду, что действующий глава государства не пострадал.
В ходе церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
"Он и правда упал? Упал на какой сцене? Он действительно упал?" - уточнил Трамп во время выступления в штате Айова, когда одна из участниц мероприятия огласила эту новость, обращаясь к экс-президенту. Вслед за этим бывший хозяин Белого дома сморщился, неодобрительно покачав головой.
После небольшой паузы политик добавил: "Что ж, надеюсь, он не пострадал. Все это - безумие, знаете ли... В таких случаях нужно соблюдать осторожность. Даже если вам приходится спускаться на цыпочках".
Как сообщалось ранее, незадолго до падения 80-летний Байден пошутил про свой преклонный возраст, назвав себя "300-летним человеком".
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В миреСШАКолорадоАйоваДональд ТрампДжо Байден
 
 
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