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Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист
Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист - РИА Новости, 01.06.2023
Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист
График отпусков обязателен для работодателя: компания не может отказать работнику в запланированном отдыхе, рассказал РИА Новости руководитель юридической... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T06:03
2023-06-01T06:03
2023-06-01T06:38
superjob
общество
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отпуск
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. График отпусков обязателен для работодателя: компания не может отказать работнику в запланированном отдыхе, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Компания не имеет права отказать в отпуске, поскольку график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя по статье 123 Трудового кодекса. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудник использовал отпуск в этот период, он может лишь попросить его согласия перенести отпуск на другой период. Но если работник против такого переноса, то отпуск должен быть предоставлен", — отметил юрист.Однако возможны ситуации, когда отпуск запланирован графиком, но работник просит перенести его на другой период. В этом случае, по словам Южалина, все зависит от того, есть ли у сотрудника право использовать отпуск в удобное для него время. "Если работник не имеет права использовать отпуск в удобное время, то ему нужно согласовать перенос отпуска с работодателем. Если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время. Но если работодатель против, то сотруднику придется уйти в отпуск в соответствии с графиком отпусков", — добавил он. Если же работник имеет право использовать отпуск в удобное время, организации придется предоставить его сотруднику в тот период, который он захочет, несмотря на то что в графике указано иное, добавляет он. Такое право есть, например, у работников, имеющих трех и более детей до 18 лет (до достижения младшим из них 14 лет), граждан, награжденных знаком "Почетный донор России", работников в возрасте до 18 лет, женщин перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчин в период отпуска их жен по беременности и родам и некоторых других сотрудников. Им работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в удобный период, заключил Южалин.
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superjob, общество, работа, отпуск
SuperJob, Общество, Работа, Отпуск
Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист
Юрист Superjob: работодатель не имеет права перенести отпуск, запланированный графиком
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. График отпусков обязателен для работодателя: компания не может отказать работнику в запланированном отдыхе, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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"Компания не имеет права отказать в отпуске, поскольку график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя по статье 123 Трудового кодекса. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудник использовал отпуск в этот период, он может лишь попросить его согласия перенести отпуск на другой период. Но если работник против такого переноса, то отпуск должен быть предоставлен", — отметил юрист.
Однако возможны ситуации, когда отпуск запланирован графиком, но работник просит перенести его на другой период. В этом случае, по словам Южалина, все зависит от того, есть ли у сотрудника право использовать отпуск в удобное для него время.
"Если работник не имеет права использовать отпуск в удобное время, то ему нужно согласовать перенос отпуска с работодателем. Если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время. Но если работодатель против, то сотруднику придется уйти в отпуск в соответствии с графиком отпусков", — добавил он.
Если же работник имеет право использовать отпуск в удобное время, организации придется предоставить его сотруднику в тот период, который он захочет, несмотря на то что в графике указано иное, добавляет он.
Такое право есть, например, у работников, имеющих трех и более детей до 18 лет (до достижения младшим из них 14 лет), граждан, награжденных знаком "Почетный донор России", работников в возрасте до 18 лет, женщин перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчин в период отпуска их жен по беременности и родам и некоторых других сотрудников. Им работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в удобный период, заключил Южалин.
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