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Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости, 01.06.2023
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14:59 01.06.2023 (обновлено: 18:31 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/orden-1875554377.html
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости, 01.06.2023
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:59
2023-06-01T18:31
россия
белгородская область
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается на сайте Кремля.&quot;За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества&quot;, — говорится в указе.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.Сегодня ночью украинская сторона нанесла сильнейший воздушный удар по Шебекино. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не погиб, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации.Кроме того, в четверг российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских военных вторгнуться в Белгородскую область в районе Шебекино. Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено.
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россия, белгородская область, украина, владимир путин, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Президент Путин наградил орденом Мужества главу Шебекинского округа Владимира Жданова

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГлава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается на сайте Кремля.
«

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", — говорится в указе.

Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.
Сегодня ночью украинская сторона нанесла сильнейший воздушный удар по Шебекино. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не погиб, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации.
Кроме того, в четверг российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских военных вторгнуться в Белгородскую область в районе Шебекино. Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено.
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Очевидица рассказала, как жители Шебекино помогают друг другу при эвакуации
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаВладимир ПутинШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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