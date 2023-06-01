https://ria.ru/20230601/orden-1875554377.html

Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества - РИА Новости, 01.06.2023

Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:59

2023-06-01T14:59

2023-06-01T18:31

россия

белгородская область

украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова, сообщается на сайте Кремля."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", — говорится в указе.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.Сегодня ночью украинская сторона нанесла сильнейший воздушный удар по Шебекино. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не погиб, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации.Кроме того, в четверг российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских военных вторгнуться в Белгородскую область в районе Шебекино. Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено.

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875525161.html

россия

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шебекино

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, украина, владимир путин, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)