https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ
НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T01:25
2023-06-01T01:25
2023-06-01T06:51
в мире
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россия
роб бауэр
вильнюс
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе предложат одобрить "тысячи страниц секретных военных планов", в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией. Как отметил журналист, постоянные военные представители в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов."Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора", — отметил Дэвис.В качестве аргумента обозреватель также привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11—12 июля.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873646689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, роб бауэр, вильнюс, брюссель
В мире, НАТО, Россия, Роб Бауэр, Вильнюс, Брюссель
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ
Responsible Statecraft сообщила о секретном плане НАТО на случай столкновения с Россией