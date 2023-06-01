https://ria.ru/20230601/operatsiya-1875436529.html

НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ

НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишут СМИ

НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T01:25

2023-06-01T01:25

2023-06-01T06:51

в мире

нато

россия

роб бауэр

вильнюс

брюссель

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе предложат одобрить "тысячи страниц секретных военных планов", в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией. Как отметил журналист, постоянные военные представители в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов."Поскольку НАТО усиливает влияние на мировой арене делах после начала конфликта на Украине, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора", — отметил Дэвис.В качестве аргумента обозреватель также привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.Саммит НАТО в литовской столице пройдет 11—12 июля.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873646689.html

россия

вильнюс

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, россия, роб бауэр, вильнюс, брюссель