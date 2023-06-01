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Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей - РИА Новости, 01.06.2023
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22:41 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/opek-1875663783.html
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей - РИА Новости, 01.06.2023
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис в рамках технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ указал на важность увеличения РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:41
2023-06-01T22:41
экономика
кувейт
нигерия
саудовская аравия
опек
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис в рамках технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ указал на важность увеличения мощностей нефтепереработки в мире для поддержания растущего спроса на нефтепродукты, сообщается в пресс-релизе ОПЕК. "Генеральный секретарь ОПЕК... подчеркнул важность укрепления нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты", - говорится в сообщении. Аль-Гаис в частности отметил "исключительные усилия" по расширению нефтеперерабатывающей мощности таких стран как Кувейт, Нигерия и Саудовская Аравия. Он также подчеркнул важность технических обсуждений между странами-участницами Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
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экономика, кувейт, нигерия, саудовская аравия, опек, в мире
Экономика, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей

Генсек ОПЕК аль-Гаис подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис в рамках технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ указал на важность увеличения мощностей нефтепереработки в мире для поддержания растущего спроса на нефтепродукты, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.
«
"Генеральный секретарь ОПЕК... подчеркнул важность укрепления нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Аль-Гаис в частности отметил "исключительные усилия" по расширению нефтеперерабатывающей мощности таких стран как Кувейт, Нигерия и Саудовская Аравия.
Он также подчеркнул важность технических обсуждений между странами-участницами Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.
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ЭкономикаКувейтНигерияСаудовская АравияОПЕКВ мире
 
 
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