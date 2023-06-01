https://ria.ru/20230601/opek-1875663783.html
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей - РИА Новости, 01.06.2023
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис в рамках технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ указал на важность увеличения РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:41
2023-06-01T22:41
2023-06-01T22:41
экономика
кувейт
нигерия
саудовская аравия
опек
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776099_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_85d76cb6b83c2eef8cbd5840da00e2ac.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис в рамках технического совещания стран-участниц Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ указал на важность увеличения мощностей нефтепереработки в мире для поддержания растущего спроса на нефтепродукты, сообщается в пресс-релизе ОПЕК. "Генеральный секретарь ОПЕК... подчеркнул важность укрепления нефтеперерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты", - говорится в сообщении. Аль-Гаис в частности отметил "исключительные усилия" по расширению нефтеперерабатывающей мощности таких стран как Кувейт, Нигерия и Саудовская Аравия. Он также подчеркнул важность технических обсуждений между странами-участницами Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
кувейт
нигерия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776099_0:0:2274:1706_1920x0_80_0_0_fca234db2601693180bbebbe36181833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кувейт, нигерия, саудовская аравия, опек, в мире
Экономика, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОПЕК, В мире
Генсек ОПЕК подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей
Генсек ОПЕК аль-Гаис подчеркнул важность увеличения нефтеперерабатывающих мощностей в мире