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Российских журналистов пригласили освещать заседания ОПЕК и ОПЕК+ 3-4 июня - РИА Новости, 01.06.2023
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19:09 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/opek-1875638457.html
Российских журналистов пригласили освещать заседания ОПЕК и ОПЕК+ 3-4 июня
Российских журналистов пригласили освещать заседания ОПЕК и ОПЕК+ 3-4 июня - РИА Новости, 01.06.2023
Российских журналистов пригласили освещать заседания ОПЕК и ОПЕК+ 3-4 июня
ОПЕК пригласил российских журналистов освещать заседания организации и ее союзников в рамках альянса ОПЕК+, которые пройдут в Вене 3-4 июня. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:09
2023-06-01T19:09
опек
цены на нефть
вена
саудовская аравия
россия
опек+
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ОПЕК пригласил российских журналистов освещать заседания организации и ее союзников в рамках альянса ОПЕК+, которые пройдут в Вене 3-4 июня. Обычно секретариат ОПЕК открывает всеобщую аккредитацию для освещения плановых полугодовых встреч организации и альянса, однако в этот раз приглашения высылались адресно пулу журналистов, освещавших ранее деятельность стран-экспортеров нефти. Так, журналистка РИА Новости получила письмо с просьбой подтвердить свое участие. Журналисты других российских СМИ также получили приглашения. При этом ОПЕК не пригласила журналистов Блумберг, Рейтер и Wall Street Journal для освещения июньских встреч, сообщили эти СМИ. Причины в ОПЕК им не объяснили. Ранее Wall Street Journal и Блумберг писали о расхождениях в позиции Саудовской Аравии и России в отношении сделки и ее выполнения. Газета Financial Times пишет, что, по словам источников, инициатором решения не приглашать ряд СМИ был саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. Тем не менее, большая часть отработки таких заседаний обычно проходит в отелях, куда приезжают министры, и местах кулуарных встреч делегатов. Поэтому агентства Блумберг и Рейтер все равно намерены направить своих представителей в Вену, несмотря на отсутствие официального приглашения, сообщил телеканал CNBC. Полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ особо важны, поскольку их участники полным составом оценивают ситуацию на рынке нефти и, исходя из анализа, могут принять решение о корректировке параметров сделки ОПЕК+. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
https://ria.ru/20230521/berbok-1873246604.html
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
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саудовская аравия
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опек, цены на нефть, вена, саудовская аравия, россия, опек+
ОПЕК, Цены на нефть, Вена, Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК+
Российских журналистов пригласили освещать заседания ОПЕК и ОПЕК+ 3-4 июня

ОПЕК пригласил российских журналистов освещать заседания организации и союзников 3-4 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ОПЕК пригласил российских журналистов освещать заседания организации и ее союзников в рамках альянса ОПЕК+, которые пройдут в Вене 3-4 июня.
Обычно секретариат ОПЕК открывает всеобщую аккредитацию для освещения плановых полугодовых встреч организации и альянса, однако в этот раз приглашения высылались адресно пулу журналистов, освещавших ранее деятельность стран-экспортеров нефти. Так, журналистка РИА Новости получила письмо с просьбой подтвердить свое участие. Журналисты других российских СМИ также получили приглашения.
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При этом ОПЕК не пригласила журналистов Блумберг, Рейтер и Wall Street Journal для освещения июньских встреч, сообщили эти СМИ. Причины в ОПЕК им не объяснили. Ранее Wall Street Journal и Блумберг писали о расхождениях в позиции Саудовской Аравии и России в отношении сделки и ее выполнения. Газета Financial Times пишет, что, по словам источников, инициатором решения не приглашать ряд СМИ был саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман.
Тем не менее, большая часть отработки таких заседаний обычно проходит в отелях, куда приезжают министры, и местах кулуарных встреч делегатов. Поэтому агентства Блумберг и Рейтер все равно намерены направить своих представителей в Вену, несмотря на отсутствие официального приглашения, сообщил телеканал CNBC.
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Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.
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