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Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго - РИА Новости, 01.06.2023
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго
Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:57
2023-06-01T19:57
2023-06-01T19:57
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ООН, 1 июн – РИА Новости. Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. "Объявляю Дэниса Фрэнсиса избранным аккламацией в должности председателя 78-й сессии ГА ООН", - сказал Короши. Фрэнсис в свою очередь пообещал исполнять свои обязанности в транспарентной и подотчетной манере. "Обещаю работать с приверженностью, помня о том, что у всех делегаций равные права", - указал он. Фрэнсис выразил надежду, что ему удастся привнести новую атмосферу единения и сотрудничества в работу ГА ООН. Фрэнсис провел около 40 лет на дипломатической службе, в том числе в Женеве, в ВТО, в Совете по правам человека ООН, работал в структурах ООН в Вене и Риме. Каждая последующая сессия ГА ООН открывается в сентябре и длится год.
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в мире, тринидад, тобаго, оон
В мире, Тринидад, Тобаго, ООН
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго Дэнниса Фрэнсиса
ООН, 1 июн – РИА Новости. Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши.
«
"Объявляю Дэниса Фрэнсиса избранным аккламацией в должности председателя 78-й сессии ГА ООН", - сказал Короши.
Фрэнсис в свою очередь пообещал исполнять свои обязанности в транспарентной и подотчетной манере. "Обещаю работать с приверженностью, помня о том, что у всех делегаций равные права", - указал он.
Фрэнсис выразил надежду, что ему удастся привнести новую атмосферу единения и сотрудничества в работу ГА ООН.
Фрэнсис провел около 40 лет на дипломатической службе, в том числе в Женеве
, в ВТО
, в Совете по правам человека ООН, работал в структурах ООН в Вене
и Риме
.
Каждая последующая сессия ГА ООН открывается в сентябре и длится год.
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