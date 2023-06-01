https://ria.ru/20230601/oon-1875645526.html

Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго

Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго - РИА Новости, 01.06.2023

Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго

Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:57

2023-06-01T19:57

2023-06-01T19:57

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ООН, 1 июн – РИА Новости. Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. "Объявляю Дэниса Фрэнсиса избранным аккламацией в должности председателя 78-й сессии ГА ООН", - сказал Короши. Фрэнсис в свою очередь пообещал исполнять свои обязанности в транспарентной и подотчетной манере. "Обещаю работать с приверженностью, помня о том, что у всех делегаций равные права", - указал он. Фрэнсис выразил надежду, что ему удастся привнести новую атмосферу единения и сотрудничества в работу ГА ООН. Фрэнсис провел около 40 лет на дипломатической службе, в том числе в Женеве, в ВТО, в Совете по правам человека ООН, работал в структурах ООН в Вене и Риме. Каждая последующая сессия ГА ООН открывается в сентябре и длится год.

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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в мире, тринидад, тобаго, оон