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Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго - РИА Новости, 01.06.2023
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19:57 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/oon-1875645526.html
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго - РИА Новости, 01.06.2023
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго
Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:57
2023-06-01T19:57
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ООН, 1 июн – РИА Новости. Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши. "Объявляю Дэниса Фрэнсиса избранным аккламацией в должности председателя 78-й сессии ГА ООН", - сказал Короши. Фрэнсис в свою очередь пообещал исполнять свои обязанности в транспарентной и подотчетной манере. "Обещаю работать с приверженностью, помня о том, что у всех делегаций равные права", - указал он. Фрэнсис выразил надежду, что ему удастся привнести новую атмосферу единения и сотрудничества в работу ГА ООН. Фрэнсис провел около 40 лет на дипломатической службе, в том числе в Женеве, в ВТО, в Совете по правам человека ООН, работал в структурах ООН в Вене и Риме. Каждая последующая сессия ГА ООН открывается в сентябре и длится год.
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в мире, тринидад, тобаго, оон
В мире, Тринидад, Тобаго, ООН
Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго

Председателем 78-й сессии ГА ООН избрали представителя Тринидада и Тобаго Дэнниса Фрэнсиса

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 1 июн – РИА Новости. Председателем следующей – 78-й сессии ГА ООН избран представитель Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис, объявил председатель действующей сессии Чаба Короши.
«
"Объявляю Дэниса Фрэнсиса избранным аккламацией в должности председателя 78-й сессии ГА ООН", - сказал Короши.
Фрэнсис в свою очередь пообещал исполнять свои обязанности в транспарентной и подотчетной манере. "Обещаю работать с приверженностью, помня о том, что у всех делегаций равные права", - указал он.
Фрэнсис выразил надежду, что ему удастся привнести новую атмосферу единения и сотрудничества в работу ГА ООН.
Фрэнсис провел около 40 лет на дипломатической службе, в том числе в Женеве, в ВТО, в Совете по правам человека ООН, работал в структурах ООН в Вене и Риме.
Каждая последующая сессия ГА ООН открывается в сентябре и длится год.
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