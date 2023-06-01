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Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023
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23:34 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ofis-1875669417.html
Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол
Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023
Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол
Если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, заявил посол России в Великобритании Андрей... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:34
2023-06-01T23:34
украина
россия
великобритания
андрей келин
bae systems
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса (британской оборонной компании BAE Systems – ред.), конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их (открытие – ред.) когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии", - сказал Келин в эфире "России 24". Ранее Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems, стороны договорились о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции.
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украина, россия, великобритания, андрей келин, bae systems, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, BAE Systems, Владимир Зеленский, В мире
Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол

Посол Келин: при открытии на Украине офис британской BAE Systems станет законной целью

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса (британской оборонной компании BAE Systems – ред.), конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их (открытие – ред.) когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии", - сказал Келин в эфире "России 24".
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems, стороны договорились о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции.
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УкраинаРоссияВеликобританияАндрей КелинBAE SystemsВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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