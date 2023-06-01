https://ria.ru/20230601/ofis-1875669417.html

Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол

Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол - РИА Новости, 01.06.2023

Офисы оборонных компаний на Украине станут целями России, заявил посол

Если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, заявил посол России в Великобритании Андрей... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:34

2023-06-01T23:34

2023-06-01T23:34

украина

россия

великобритания

андрей келин

bae systems

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Если британский офис по производству оборонной продукции откроется на Украине, он станет законной целью для ударов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Хотел бы отметить, что несмотря на большой пиар, который был вокруг всего этого дела, связанного с открытием офиса (британской оборонной компании BAE Systems – ред.), конечно же, такие мощности производства западной техники, даже если их (открытие – ред.) когда-то состоится, они станут нашими законными целями для ударов еще на ранней стадии", - сказал Келин в эфире "России 24". Ранее Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems, стороны договорились о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции.

https://ria.ru/20230514/korabl-1871641370.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, великобритания, андрей келин, bae systems, владимир зеленский, в мире