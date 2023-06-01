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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:33
2023-06-01T23:33
2023-06-01T23:33
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк