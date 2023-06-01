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Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875622705.html
Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ
Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ
ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Донецк в День защиты детей, задета территория трех школ и детской площадки, ранена мирная жительница. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:02
2023-06-01T18:02
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Донецк в День защиты детей, задета территория трех школ и детской площадки, ранена мирная жительница. "Прилетело несколько снарядов, еще все были на рабочем месте, это здание администрации Киевского района. Прямо рядом с нами находится детская площадка, досуговое место жителей Киевского района. Проходила мимо женщина, получила мелкое осколочное ранение, ей оказали первую помощь и ее забрала бригада скорой медицинской помощи", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Наталья. Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации". "Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", - добавил он. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 1 июня вследствие обстрелов ВСУ повреждения получили, кроме множества жилых домов, школы №48 и №3 в Горловке, а мэр Донецка сообщил о попадании снарядов на территории школ №94, №106. Также при обстреле Куйбышевского района попадания пришлись на территорию школы №51.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
донецк
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донецк, горловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ

Украинские снаряды в День защиты детей задели несколько школ и детскую площадку

© Алексей КулемZин/TelegramОбстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района в Донецке
Обстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района в Донецке
© Алексей КулемZин/Telegram
Обстрел территории около детской игровой площадки в центре Киевского района в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Донецк в День защиты детей, задета территория трех школ и детской площадки, ранена мирная жительница.
"Прилетело несколько снарядов, еще все были на рабочем месте, это здание администрации Киевского района. Прямо рядом с нами находится детская площадка, досуговое место жителей Киевского района. Проходила мимо женщина, получила мелкое осколочное ранение, ей оказали первую помощь и ее забрала бригада скорой медицинской помощи", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Наталья.
Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации". "Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", - добавил он.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 1 июня вследствие обстрелов ВСУ повреждения получили, кроме множества жилых домов, школы №48 и №3 в Горловке, а мэр Донецка сообщил о попадании снарядов на территории школ №94, №106. Также при обстреле Куйбышевского района попадания пришлись на территорию школы №51.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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