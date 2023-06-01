https://ria.ru/20230601/obstrel-1875622705.html

Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ

Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023

Жительница Донецка рассказала о последствиях обстрела города ВСУ

ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Донецк в День защиты детей, задета территория трех школ и детской площадки, ранена мирная жительница. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:02

2023-06-01T18:02

2023-06-01T18:02

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Донецк в День защиты детей, задета территория трех школ и детской площадки, ранена мирная жительница. "Прилетело несколько снарядов, еще все были на рабочем месте, это здание администрации Киевского района. Прямо рядом с нами находится детская площадка, досуговое место жителей Киевского района. Проходила мимо женщина, получила мелкое осколочное ранение, ей оказали первую помощь и ее забрала бригада скорой медицинской помощи", - рассказала РИА Новости очевидец происшествия Наталья. Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что "вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации". "Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", - добавил он. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 1 июня вследствие обстрелов ВСУ повреждения получили, кроме множества жилых домов, школы №48 и №3 в Горловке, а мэр Донецка сообщил о попадании снарядов на территории школ №94, №106. Также при обстреле Куйбышевского района попадания пришлись на территорию школы №51.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия