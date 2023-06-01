https://ria.ru/20230601/obstrel-1875599089.html

Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки

Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки - РИА Новости, 01.06.2023

Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки

В Новой Каховке разрушены жилые дома после сильного обстрела со стороны ВСУ в четверг, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:56

2023-06-01T16:56

2023-06-01T16:56

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

киев

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Новой Каховке разрушены жилые дома после сильного обстрела со стороны ВСУ в четверг, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее в местной администрации сообщали об одном погибшем в результате украинского обстрела города. "Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит - по взрослым или по детям", - написал Сальдо.По его словам, Киевом "в большей мере движет не военный расчёт, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий".

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

новая каховка

херсонская область

киев

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, киев, владимир сальдо, происшествия