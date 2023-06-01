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Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки
Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки - РИА Новости, 01.06.2023
Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки
В Новой Каховке разрушены жилые дома после сильного обстрела со стороны ВСУ в четверг, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:56
2023-06-01T16:56
2023-06-01T16:56
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
киев
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Новой Каховке разрушены жилые дома после сильного обстрела со стороны ВСУ в четверг, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее в местной администрации сообщали об одном погибшем в результате украинского обстрела города. "Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит - по взрослым или по детям", - написал Сальдо.По его словам, Киевом "в большей мере движет не военный расчёт, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий".
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, киев, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Киев, Владимир Сальдо, Происшествия
Сальдо рассказал о повреждениях жилых домов после обстрела Новой Каховки
Сальдо: жилые дома в Новой Каховке получили повреждения после сильного обстрела ВСУ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
В Новой Каховке разрушены жилые дома после сильного обстрела со стороны ВСУ в четверг, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
Ранее в местной администрации сообщали об одном погибшем в результате украинского обстрела города.
"Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит - по взрослым или по детям", - написал Сальдо.
По его словам, Киевом "в большей мере движет не военный расчёт, а иррациональная злоба – навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий".
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