https://ria.ru/20230601/obstrel-1875572310.html

После обстрелов Белгородской области госпитализировали 11 человек

После обстрелов Белгородской области госпитализировали 11 человек - РИА Новости, 01.06.2023

После обстрелов Белгородской области госпитализировали 11 человек

Одиннадцать человек с полуночи были госпитализированы из-за украинских обстрелов в Белгородской области, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:38

2023-06-01T15:38

2023-06-01T16:20

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

шебекино

белгород

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Одиннадцать человек с полуночи были госпитализированы из-за украинских обстрелов в Белгородской области, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил журналистам главврач горбольницы №2 Белгорода Роман Проценко."С нуля часов и до 14.30 первого июня у нас поступило 11 человек. Десять человек, поступивших из городского округа Шебекино и один поступивший - житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из одиннадцати находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному в настоящее время проводится операция", - рассказал Проценко.Остальные, по его словам, находятся в отделении, получают лечение."Всем помощь оказана... на данный момент перегоспитализация в федеральный центр не требуется", - отметил главврач.По его словам, всего в настоящее время в больнице с минно-взрывными ранениями различной степени тяжести находятся 27 мирных граждан. Он уточнил, что это люди разных возрастов – от 25 до 82 лет.Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений".

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, здоровье - общество