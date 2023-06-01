https://ria.ru/20230601/obstrel-1875538697.html
В Кремле прокомментировали обстрелы в Белгородской области
В Кремле прокомментировали обстрелы в Белгородской области - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле прокомментировали обстрелы в Белгородской области
Ситуация с обстрелам в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:33
2023-06-01T14:33
2023-06-01T15:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
шебекино
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с обстрелам в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли усилившиеся атаки по Белгородской области на ход военной операции и на ее географию.Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором, идет поддержка в переселении покидающих свое жилье людей, также сообщил Дмитрий Песков."Что касается ситуации в Шебекино… действительно, постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и также от представителей и муниципальных и региональных властей Белгородской области. В постоянном контакте с упомянутыми представителями президент Путин, главный вопрос - это, конечно, оказание помощи людям, это поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается и кто изъявляет желание во временном переселении. Этим сегодня тоже Путин занимается очень активно", - сказал Песков журналистам."Региональные власти работают очень активно, самоотверженно, президент Путин с ними находится в постоянном, рабочем контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия региональных властей на фоне обстрелов в Белгородской области.Отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация других приграничных регионов или другие превентивные защитные меры, он отметил, что не владеет точной информацией в этой области.Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что международное сообщество имеет все возможности видеть кадры ударов Украины по социальным объектам и жилым домам в Белгородской области, но реакции нет."Международное сообщество имеет все возможности видеть кадры, благодаря работе СМИ, читать материалы, где описываются удары по жилым дома, по социальным объектам и так далее. Имеют все прекрасную возможность. Все эти материалы доступны. По-прежнему ни одного слова, которое критиковало бы киевский режим за это или осуждало", - сказал Песков, отвечая на вопрос планирует ли Россия привлекать внимание международного сообщества к ударам по Белгородской области.Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений".
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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белгородская область, происшествия, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шебекино
В Кремле прокомментировали обстрелы в Белгородской области
Песков: обстрелы ВСУ Белгородской области не влияют на спецоперацию в целом
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с обстрелам в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли усилившиеся атаки по Белгородской области на ход военной операции и на ее географию.
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела
Президент РФ Владимир Путин
находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором, идет поддержка в переселении покидающих свое жилье людей, также сообщил Дмитрий Песков.
"Что касается ситуации в Шебекино
… действительно, постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и также от представителей и муниципальных и региональных властей Белгородской области. В постоянном контакте с упомянутыми представителями президент Путин, главный вопрос - это, конечно, оказание помощи людям, это поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается и кто изъявляет желание во временном переселении. Этим сегодня тоже Путин занимается очень активно", - сказал Песков журналистам.
"Региональные власти работают очень активно, самоотверженно, президент Путин с ними находится в постоянном, рабочем контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия региональных властей на фоне обстрелов в Белгородской области.
Отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация других приграничных регионов или другие превентивные защитные меры, он отметил, что не владеет точной информацией в этой области.
Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что международное сообщество имеет все возможности видеть кадры ударов Украины
по социальным объектам и жилым домам в Белгородской области, но реакции нет.
"Международное сообщество имеет все возможности видеть кадры, благодаря работе СМИ, читать материалы, где описываются удары по жилым дома, по социальным объектам и так далее. Имеют все прекрасную возможность. Все эти материалы доступны. По-прежнему ни одного слова, которое критиковало бы киевский режим за это или осуждало", - сказал Песков, отвечая на вопрос планирует ли Россия привлекать внимание международного сообщества к ударам по Белгородской области.
Сильнейшей атаке ночью и утром со стороны Украины в четверг подвергся город Шебекино, люди массово покидают город и окрестности. Как отметил замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений".
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