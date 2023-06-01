https://ria.ru/20230601/obstrel-1875525596.html

Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023

Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:49

2023-06-01T13:49

2023-06-01T13:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен 10-летний ребенок", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела. Кроме того, украинские войска в 12.50 выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875464586.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия