Рейтинг@Mail.ru
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875525596.html
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:49
2023-06-01T13:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875523817_0:493:960:1033_1920x0_80_0_0_9fd28d667214639901484bc4a018ab03.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен 10-летний ребенок", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела. Кроме того, украинские войска в 12.50 выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875464586.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875523817_0:403:960:1123_1920x0_80_0_0_80e0dcef744a11946775684a7a2205b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько сообщил о ранении ребенка при обстреле Горловки украинскими войсками

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия попадания снаряда ВФУ во двор многоэтажного дома в Горловке
Последствия попадания снаряда ВФУ во двор многоэтажного дома в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия попадания снаряда ВФУ во двор многоэтажного дома в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен 10-летний ребенок", - написал Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела. Кроме того, украинские войска в 12.50 выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом
Вчера, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала