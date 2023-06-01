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Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:49
2023-06-01T13:49
2023-06-01T13:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских нацистов ранен 10-летний ребенок", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела. Кроме того, украинские войска в 12.50 выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Ребенок пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил о ранении ребенка при обстреле Горловки украинскими войсками