https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела - РИА Новости, 01.06.2023
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела
Обстрел Шебекино со стороны ВСУ напугал мирных жителей этого города в Белгородской области, многие вынуждены были срочно эвакуироваться прямо под снарядами... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:03
2023-06-01T13:03
2023-06-01T13:24
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Обстрел Шебекино со стороны ВСУ напугал мирных жителей этого города в Белгородской области, многие вынуждены были срочно эвакуироваться прямо под снарядами украинских танков, рассказала РИА Новости местная жительница. "Я такого ужаса не видела никогда. И просто идет обстрел из танков – как нам потом сказали, что из танков… Непонятно, куда летит и что летит", - сказала собеседница агентства. По её словам, она покидала город на автомобиле вместе со знакомым и по дороге отчетливо слышала свист пролетающих снарядов и взрывы. Она также добавила, что видела, как многие жители так же спешно покидали город. Женщина также рассказала, что видела, как горело здание общежития рядом с продуктовым магазином. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. От прямого попадания снарядов горит общежитие, разрушения есть и в здании администрации. Представитель экстренных служб рассказал РИА новости, что по предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности и 19 машин.
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874715186.html
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"Я такого ужаса не видела": жительница Шебекино об обстреле в Белгородской области
"Я такого ужаса не видела": жительница Шебекино об обстреле в Белгородской области
2023-06-01T13:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Обстрел Шебекино со стороны ВСУ напугал мирных жителей этого города в Белгородской области, многие вынуждены были срочно эвакуироваться прямо под снарядами украинских танков, рассказала РИА Новости местная жительница.
«
"Я такого ужаса не видела никогда. И просто идет обстрел из танков – как нам потом сказали, что из танков… Непонятно, куда летит и что летит", - сказала собеседница агентства. По её словам, она покидала город на автомобиле вместе со знакомым и по дороге отчетливо слышала свист пролетающих снарядов и взрывы.
Она также добавила, что видела, как многие жители так же спешно покидали город. Женщина также рассказала, что видела, как горело здание общежития рядом с продуктовым магазином.
Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков
сообщал о массированных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет".
Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. От прямого попадания снарядов горит общежитие, разрушения есть и в здании администрации.
Представитель экстренных служб рассказал РИА новости, что по предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности и 19 машин.
Жители Горловки рассказали, как ВСУ обстреляли густонаселенный район города