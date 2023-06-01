https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела

Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела - РИА Новости, 01.06.2023

Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела

Обстрел Шебекино со стороны ВСУ напугал мирных жителей этого города в Белгородской области, многие вынуждены были срочно эвакуироваться прямо под снарядами... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:03

2023-06-01T13:03

2023-06-01T13:24

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Обстрел Шебекино со стороны ВСУ напугал мирных жителей этого города в Белгородской области, многие вынуждены были срочно эвакуироваться прямо под снарядами украинских танков, рассказала РИА Новости местная жительница. "Я такого ужаса не видела никогда. И просто идет обстрел из танков – как нам потом сказали, что из танков… Непонятно, куда летит и что летит", - сказала собеседница агентства. По её словам, она покидала город на автомобиле вместе со знакомым и по дороге отчетливо слышала свист пролетающих снарядов и взрывы. Она также добавила, что видела, как многие жители так же спешно покидали город. Женщина также рассказала, что видела, как горело здание общежития рядом с продуктовым магазином. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. От прямого попадания снарядов горит общежитие, разрушения есть и в здании администрации. Представитель экстренных служб рассказал РИА новости, что по предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности и 19 машин.

https://ria.ru/20230528/obstrel-1874715186.html

шебекино

белгородская область

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"Я такого ужаса не видела": жительница Шебекино об обстреле в Белгородской области "Я такого ужаса не видела": жительница Шебекино об обстреле в Белгородской области 2023-06-01T13:03 true PT0M17S

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия