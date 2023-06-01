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При обстреле Новой Каховки погиб мужчина - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 01.06.2023 (обновлено: 12:38 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875495820.html
При обстреле Новой Каховки погиб мужчина
При обстреле Новой Каховки погиб мужчина - РИА Новости, 01.06.2023
При обстреле Новой Каховки погиб мужчина
Пожилой житель Новой Каховки Херсонской области погиб в результате артобстрела украинскими войсками, есть раненые, сообщается в телеграм-канале администрации... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:13
2023-06-01T12:38
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Пожилой житель Новой Каховки Херсонской области погиб в результате артобстрела украинскими войсками, есть раненые, сообщается в телеграм-канале администрации округа."Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, около 11.45 по Новой Каховке с правого берега Днепра был нанесен артиллерийский удар. Прилет вражеских снарядов зафиксирован по улице Карла Маркса, 77, также разрушены три частных дома по улице Гидростроителей. Один мирный житель 70 лет погиб, есть раненые", - говорится в сообщении.На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город)
При обстреле Новой Каховки погиб мужчина

При обстреле Новой Каховки со стороны украинских военных погиб мужчина, есть раненые

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Пожилой житель Новой Каховки Херсонской области погиб в результате артобстрела украинскими войсками, есть раненые, сообщается в телеграм-канале администрации округа.
"Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, около 11.45 по Новой Каховке с правого берега Днепра был нанесен артиллерийский удар. Прилет вражеских снарядов зафиксирован по улице Карла Маркса, 77, также разрушены три частных дома по улице Гидростроителей. Один мирный житель 70 лет погиб, есть раненые", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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