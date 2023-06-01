https://ria.ru/20230601/obstrel-1875494205.html

В Шебекино от прямого попадания снарядов загорелось общежитие

В Шебекино от прямого попадания снарядов загорелось общежитие - РИА Новости, 01.06.2023

В Шебекино от прямого попадания снарядов загорелось общежитие

В Шебекино от украинского обстрела загорелось общежитие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:06

2023-06-01T12:06

2023-06-01T12:41

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Шебекино от украинского обстрела загорелось общежитие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."От прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света", — говорится в публикации.По информации главы региона, ВСУ обстреляли город из "Градов".Гладков опроверг распространяемые в соцсетях слухи о том, что один человек погиб и двое пострадали при попадании снаряда в автобус. "Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой", — пояснил губернатор.Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях — люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку.Гладков отмечал, что местные власти занимаются вопросом вывоза жителей на безопасные территории, но сделать это можно будет только после окончания обстрелов. Если есть необходимость срочной эвакуации, для этого могут предоставить защищенную технику, которую подгонят прямо к дому.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html

шебекино

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шебекино, вооруженные силы украины