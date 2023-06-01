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Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875463351.html
Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае
Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае - РИА Новости, 01.06.2023
Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае
Украинские войска в мае выпустили по территории ЛНР пять ракет Storm Shadow и 33 ракеты из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек и 56 ранены, сообщило в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в мае выпустили по территории ЛНР пять ракет Storm Shadow и 33 ракеты из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек и 56 ранены, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;За май 2023 г. представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 18 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины по 15 населенным пунктам, в ходе которых противник применял: крылатые ракеты Storm Shadow (пять ракет), РСЗО HIMARS (33 ракеты), 155-мм артиллерийские орудия&quot;, - говорится в сообщении представительства.Как отметили в ведомстве, за указанный период 14 мирных жителей погибли и 56 получили ранения, включая семь детей. В результате обстрелов были разрушены или повреждены 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html
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луганская народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае

Представительство ЛНР: 14 человек погибли и 56 ранены из-за обстрелов ВСУ в мае

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкКвартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ
Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в мае выпустили по территории ЛНР пять ракет Storm Shadow и 33 ракеты из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек и 56 ранены, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"За май 2023 г. представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 18 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины по 15 населенным пунктам, в ходе которых противник применял: крылатые ракеты Storm Shadow (пять ракет), РСЗО HIMARS (33 ракеты), 155-мм артиллерийские орудия", - говорится в сообщении представительства.

Как отметили в ведомстве, за указанный период 14 мирных жителей погибли и 56 получили ранения, включая семь детей.
В результате обстрелов были разрушены или повреждены 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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