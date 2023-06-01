https://ria.ru/20230601/obstrel-1875463351.html

Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае

Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае - РИА Новости, 01.06.2023

Четырнадцать человек погибли из-за обстрелов ЛНР в мае

Украинские войска в мае выпустили по территории ЛНР пять ракет Storm Shadow и 33 ракеты из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек и 56 ранены, сообщило в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в мае выпустили по территории ЛНР пять ракет Storm Shadow и 33 ракеты из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек и 56 ранены, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За май 2023 г. представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 18 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины по 15 населенным пунктам, в ходе которых противник применял: крылатые ракеты Storm Shadow (пять ракет), РСЗО HIMARS (33 ракеты), 155-мм артиллерийские орудия", - говорится в сообщении представительства.Как отметили в ведомстве, за указанный период 14 мирных жителей погибли и 56 получили ранения, включая семь детей. В результате обстрелов были разрушены или повреждены 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html

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луганская народная республика, сцкк, происшествия