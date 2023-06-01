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Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:41
2023-06-01T09:41
2023-06-01T09:50
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
петровский район
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 09:30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Петровский район
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками