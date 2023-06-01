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Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 01.06.2023 (обновлено: 09:50 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875461946.html
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:41
2023-06-01T09:50
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
петровский район
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 09:30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Петровский район
Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: два мирных жителя погибли при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 09:30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения", - говорится в сообщении представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияПетровский район
 
 
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