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Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875457251.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска за 4 часа выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:09
2023-06-01T09:09
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за 4 часа выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. По информации ведомства, в 8.35 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов "натовского" калибра. В 8.05 обстрелу подвергся Никитовский район Горловки, по нему выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
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донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за 4 часа выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
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По информации ведомства, в 8.35 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов "натовского" калибра. В 8.05 обстрелу подвергся Никитовский район Горловки, по нему выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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