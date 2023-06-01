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Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми человек - РИА Новости, 01.06.2023
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09:01 01.06.2023 (обновлено: 09:52 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875456011.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми человек
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми человек - РИА Новости, 01.06.2023
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми человек
Количество пострадавших от обстрелов Шебекино со стороны ВСУ увеличилось до восьми человек, погибших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:01
2023-06-01T09:52
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество пострадавших от обстрелов Шебекино со стороны ВСУ увеличилось до восьми человек, погибших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел", — сказал глава региона.Администрация районов сейчас занимается вопросом вывоза жителей на безопасные территории, но сделать это можно будет, только когда перестанут падать снаряды.Если есть необходимость срочной эвакуации, власти предоставят защищенную технику, которую подгонят прямо к дому, добавил Гладков.&quot;Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы&quot;, — заключил губернатор.Обратиться за помощью можно по номерам горячей линии:Пострадавшие получили контузии, осколочные ранения. У одного мужчины оторвало руку. В числе раненых — сотрудник полиции, у него открытый перелом плеча. Жители массово покидают город, губернатор сообщил, что их готовы разместить в "Белгород Арене".Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших при обстреле жителях

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество пострадавших от обстрелов Шебекино со стороны ВСУ увеличилось до восьми человек, погибших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел", — сказал глава региона.
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Администрация районов сейчас занимается вопросом вывоза жителей на безопасные территории, но сделать это можно будет, только когда перестанут падать снаряды.
Если есть необходимость срочной эвакуации, власти предоставят защищенную технику, которую подгонят прямо к дому, добавил Гладков.
«

"Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", — заключил губернатор.

Обратиться за помощью можно по номерам горячей линии:
  • 8 (950) 713 19 46
  • 8 (915) 528 80 63
Пострадавшие получили контузии, осколочные ранения. У одного мужчины оторвало руку. В числе раненых — сотрудник полиции, у него открытый перелом плеча. Жители массово покидают город, губернатор сообщил, что их готовы разместить в "Белгород Арене".
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.
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Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки
Вчера, 12:58
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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