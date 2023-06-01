https://ria.ru/20230601/obstrel-1875436712.html
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.06.2023
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
При украинском обстреле белгородского города Шебекино пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T01:17
2023-06-01T01:17
2023-06-01T02:50
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236976_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90c010e96058720c47a44fbef2bce2c4.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. При украинском обстреле белгородского города Шебекино пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова."Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", — уточнил Гладков.По его информации, одному из раненых пришлось ампутировать руку, сейчас мужчина в тяжелом состоянии. При этом второй пострадавший с контузией самостоятельно обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести.Губернатор подчеркнул, что на месте работают оперативные и аварийные службы. Власти намерены провести подворовой обход территории в светлое время суток, заключил глава региона.
https://ria.ru/20230601/zaes-1875434451.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236976_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb4ec547eb39510f57b34e09d642a486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
Белгородский губернатор Гладков заявил о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино