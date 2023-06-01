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В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 01.06.2023 (обновлено: 02:50 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875436712.html
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека - РИА Новости, 01.06.2023
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека
При украинском обстреле белгородского города Шебекино пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T01:17
2023-06-01T02:50
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. При украинском обстреле белгородского города Шебекино пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова."Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", — уточнил Гладков.По его информации, одному из раненых пришлось ампутировать руку, сейчас мужчина в тяжелом состоянии. При этом второй пострадавший с контузией самостоятельно обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести.Губернатор подчеркнул, что на месте работают оперативные и аварийные службы. Власти намерены провести подворовой обход территории в светлое время суток, заключил глава региона.
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шебекино
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали два человека

Белгородский губернатор Гладков заявил о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. При украинском обстреле белгородского города Шебекино пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
"Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", — уточнил Гладков.
По его информации, одному из раненых пришлось ампутировать руку, сейчас мужчина в тяжелом состоянии. При этом второй пострадавший с контузией самостоятельно обратился в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор подчеркнул, что на месте работают оперативные и аварийные службы. Власти намерены провести подворовой обход территории в светлое время суток, заключил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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