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В Калужской области упал неопознанный объект
В Калужской области упал неопознанный объект - РИА Новости, 01.06.2023
В Калужской области упал неопознанный объект
В Калужской области неизвестный объект упал и взорвался в поле рядом с поселком Товарково, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:09
2023-06-01T11:09
2023-06-01T16:11
калужская область
происшествия
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн — РИА Новости. В Калужской области неизвестный объект упал и взорвался в поле рядом с поселком Товарково, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсети "ВКонтакте".По его информации, это случилось сегодня в 10:11 мск."В результате <…> произошел взрыв, образовалась воронка с последующим возгоранием травы", — говорится в публикации.При этом никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил глава региона.На месте работают сотрудники МЧС.
https://ria.ru/20230531/bpla-1875390668.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Калужская область, Происшествия, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Калужской области упал неопознанный объект
Калужский губернатор Шапша сообщил о взрыве у Товарково после падения неизвестного объекта