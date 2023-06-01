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В Калужской области упал неопознанный объект - РИА Новости, 01.06.2023
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11:09 01.06.2023 (обновлено: 16:11 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obekt-1875478354.html
В Калужской области упал неопознанный объект
В Калужской области упал неопознанный объект - РИА Новости, 01.06.2023
В Калужской области упал неопознанный объект
В Калужской области неизвестный объект упал и взорвался в поле рядом с поселком Товарково, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:09
2023-06-01T16:11
калужская область
происшествия
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн — РИА Новости. В Калужской области неизвестный объект упал и взорвался в поле рядом с поселком Товарково, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсети "ВКонтакте".По его информации, это случилось сегодня в 10:11 мск."В результате &lt;…&gt; произошел взрыв, образовалась воронка с последующим возгоранием травы", — говорится в публикации.При этом никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил глава региона.На месте работают сотрудники МЧС.
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калужская область
дзержинский район
россия
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калужская область, происшествия, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Калужская область, Происшествия, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Калужской области упал неопознанный объект

Калужский губернатор Шапша сообщил о взрыве у Товарково после падения неизвестного объекта

© Фото опубликовано на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши во ВКонтактеМесто падения неопознанного объекта в Калужской области
Место падения неопознанного объекта в Калужской области
© Фото опубликовано на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши во ВКонтакте
Место падения неопознанного объекта в Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн — РИА Новости. В Калужской области неизвестный объект упал и взорвался в поле рядом с поселком Товарково, сообщил губернатор Владислав Шапша в соцсети "ВКонтакте".
По его информации, это случилось сегодня в 10:11 мск.
"В результате <…> произошел взрыв, образовалась воронка с последующим возгоранием травы", — говорится в публикации.
При этом никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил глава региона.
На месте работают сотрудники МЧС.
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