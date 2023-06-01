https://ria.ru/20230601/nomer-1875460893.html
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона - РИА Новости, 01.06.2023
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона
Подключен дополнительный номер телефона - 122, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:36
2023-06-01T09:36
2023-06-01T09:36
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236533_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2d1dea898c8b1be5832c139fcb0e7008.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подключен дополнительный номер телефона - 122, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он сообщил, что администрации районов и городов Шебекинского округа в Белгородской области начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ. "Подключен дополнительный номер телефона, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде. Заявки принимают операторы по многоканальному номеру - 122", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230531/samooborona-1875422374.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236533_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_250f05c8723fdce02717136fb4f8f30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона
Гладков: для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер 122