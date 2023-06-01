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Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона - РИА Новости, 01.06.2023
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09:36 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/nomer-1875460893.html
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона - РИА Новости, 01.06.2023
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона
Подключен дополнительный номер телефона - 122, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:36
2023-06-01T09:36
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подключен дополнительный номер телефона - 122, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он сообщил, что администрации районов и городов Шебекинского округа в Белгородской области начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ. "Подключен дополнительный номер телефона, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде. Заявки принимают операторы по многоканальному номеру - 122", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер телефона

Гладков: для жителей белгородского Шебекино подключили дополнительный номер 122

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подключен дополнительный номер телефона - 122, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщил, что администрации районов и городов Шебекинского округа в Белгородской области начали заниматься вывозом людей, находящихся под постоянным и массированным обстрелом ВСУ.
"Подключен дополнительный номер телефона, куда могут обратиться жители Шебекинского округа за помощью в выезде. Заявки принимают операторы по многоканальному номеру - 122", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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ШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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