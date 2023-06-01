https://ria.ru/20230601/nepristoynost-1875450780.html
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за преступления с несовершеннолетней
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за преступления с несовершеннолетней - РИА Новости, 01.06.2023
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за преступления с несовершеннолетней
Уголовное дело возбуждено в Барнауле из-за непристойного танца мужчины с несовершеннолетней в ночном клубе, сообщили РИА Новости в СУ СК по Алтайскому краю. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:27
2023-06-01T07:27
2023-06-01T07:27
происшествия
барнаул
алтайский край
россия
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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Барнауле из-за непристойного танца мужчины с несовершеннолетней в ночном клубе, сообщили РИА Новости в СУ СК по Алтайскому краю. На видео, распространенном в соцсетях, запечатлен непристойный танец девушки с мужчиной, которая оказалась несовершеннолетней. Как сообщает телеграм-канал BAZA, вечеринка произошла еще в конце марта. "СУ СК по Алтайскому краю расследует по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (развратные действия)", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230531/domogatelstva-1875425359.html
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происшествия, барнаул, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за преступления с несовершеннолетней
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за непристойного танца мужчины с несовершеннолетней