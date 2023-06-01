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"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:08
2023-06-01T21:08
2023-06-01T22:06
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País."Несмотря на надежды Киева, <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне", — говорится в публикации.Подобные действия могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего НАТО стремится избежать, отметила автор. По этой причине Запад рассматривает более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности".Источники в Брюсселе признают, что Украина не будет удовлетворена несколько улучшенным дипломатическим положением, подытожила журналист.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, НАТО, США
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
El País: НАТО может предоставить частичные гарантии безопасности Украине вместо членства