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"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 01.06.2023 (обновлено: 22:06 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО
США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:08
2023-06-01T22:06
в мире
украина
россия
киев
специальная военная операция на украине
нато
сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País.&quot;Несмотря на надежды Киева, &lt;…&gt; как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне&quot;, — говорится в публикации.Подобные действия могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего НАТО стремится избежать, отметила автор. По этой причине Запад рассматривает более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности".Источники в Брюсселе признают, что Украина не будет удовлетворена несколько улучшенным дипломатическим положением, подытожила журналист.
https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html
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в мире, украина, россия, киев, нато, сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, НАТО, США
"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

El País: НАТО может предоставить частичные гарантии безопасности Украине вместо членства

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País.
«

"Несмотря на надежды Киева, <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне", — говорится в публикации.

Подобные действия могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего НАТО стремится избежать, отметила автор. По этой причине Запад рассматривает более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности".
Источники в Брюсселе признают, что Украина не будет удовлетворена несколько улучшенным дипломатическим положением, подытожила журналист.
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