https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО - РИА Новости, 01.06.2023

"Украине это не понравится". Зеленского предупредили о новом плане НАТО

США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:08

2023-06-01T21:08

2023-06-01T22:06

в мире

украина

россия

киев

специальная военная операция на украине

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и их союзники не пойдут на шаги в отношении Украины, которые повысят риски столкновения с Россией, пишет обозреватель Мария Р. Саукильо в статье для El País."Несмотря на надежды Киева, <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне", — говорится в публикации.Подобные действия могут втянуть гаранта безопасности в конфликт с Москвой, чего НАТО стремится избежать, отметила автор. По этой причине Запад рассматривает более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности".Источники в Брюсселе признают, что Украина не будет удовлетворена несколько улучшенным дипломатическим положением, подытожила журналист.

https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, нато, сша